Conoce a DAL-e, el robot avanzado de servicio al cliente de Hyundai Motor Group

Cuando hablamos de robots, es difícil no pensar en películas de ciencia ficción. Sin embargo, en la realidad, son grandes aliados en el tema de personalización y automatización. Ejemplo de ello, el nuevo robot automatizado de Hyundai, DAL-e.

Su nombre es un acrónimo de "Drive you, Assist you, Link with you-experience" y es impulsado por inteligencia artificial.

¿Su función? Ofrecer servicios al cliente personalizados en una sala de exposición de Hyundai Motor Group. O, por lo menos, así será en un inicio, pues puede ser utilizado en otros entornos.

Con información de KIA, este robot se comunica de forma independiente con las personas utilizando capacidades de reconocimiento precisas y funciones de movilidad.

La tecnología de inteligencia artificial de última generación le permite contar con reconocimiento facial, así como con un sistema de comunicación automático basado en una plataforma de comprensión de idiomas.

Tal como señala Dong Jin Hyun, Vicepresidente y Director del Laboratorio de Robótica de Hyundai Motor Group, se espera que se convierta "en un mensajero capaz de entregar mensajes consistentes a los clientes de una manera más íntima y personal que los robots convencionales".

De la misma manera, con actualizaciones y mejoras continuas, "DAL-e brindará experiencias frescas y agradables a los clientes en un entorno sin contacto".

Así que no sólo es posible comunicarse con él de forma fluida, sino que será entretenido hacerlo. Pero, para todo esto, ¿cuándo y dónde estará disponible?

Primeramente, se llevará a cabo la presentación inaugural del DAL-e en una sala de exposición de Hyundai Motor en el sur de Seúl. Allí el robot ha comenzado su operación piloto.

Después del piloto, se espera que se utilice en varios campos que requieren interacciones diarias con los clientes, así como en otras salas de exhibición de Hyundai Motor Company y KIA Corporation.

¿Cómo es?

– Tiene un cuerpo humanoide que mide 1160 x 600 x 600 mm y pesa 80 kg.

– Es significativamente más ligero y compacto en comparación con otros robots guía y de servicio al cliente del mercado.

– Está equipado con características físicas amigables y emotivas para interacciones cercanas con los clientes.

– En el caso de que un cliente ingrese a la sala de exhibición sin usar una máscara, el robot la reconoce y le aconseja al cliente que use una.

– Es capaz entablar un diálogo automatizado y fluido con los clientes. Proporciona información útil sobre productos y servicios, respondiendo a comandos táctiles verbales y en pantalla.

– Puede moverse libremente y acompañar a los clientes a lugares designados utilizando sus cuatro ruedas omnidireccionales.

– Brinda información entretenida, como explicar vehículos y tecnologías al conectarse de forma inalámbrica a una gran pantalla en el lugar, invitar a los visitantes a tomar fotos con él y proporcionar retroalimentación mediante gestos utilizando sus brazos móviles.

¡Así es! Es todo un robot rockstar. Pero, además de ello, también facilita el flujo de trabajo del personal y ofrece ayuda práctica a los clientes. Por ejemplo, es ideal en fines de semana cuando hay más afluencia.

Especialmente, es un gran auxiliar incluidos aquellos que prefieren no ser asistidos por personal humano por Covid-19.

Finalmente, por si fuera poco, ¡puede ser actualizado! De esta manera, irá perfeccionando sus capacidades.

