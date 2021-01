Joe Biden reemplazará flotas vehículos federales por eléctricos fabricados en Estados Unidos. Queda claro la diferente política que se tendrá en cuestión de apoyo al cambio de propulsión en el parque vehicular norteamericano frente al mandato de Donald Trump.

El gobierno federal posee una enorme flota de vehículos, que reemplazaremos eléctricos limpios fabricados en Estados Unidos por trabajadores estadounidenses. Joe Biden.

Esta medida, apuntó, generará alrededor de un millón de puestos de trabajo en los sectores automotriz y de energía limpia. No, los números no están mal, ya que la flota del gobierno federal asciende a 645 mil vehículos, pick up, camiones ligeros y demás, cifras de la Administración de Servicios Generales publicado en 2020.

De ellos, la mayoría, alrededor de 412 mil 500, son camiones, con 272 mil pick up ligeros, 102 mil pick up de servicio mediano y 39,000 camiones pesados. La flota también incluye alrededor de 224 mil vehículos de pasajeros y 8 mil vehículos como autobuses y ambulancias.

La iniciativa apuntala el impulso para estimular la fabricación estadounidense de vehículos de energías limpias. Además, Biden firmó el lunes una orden ejecutiva destinada a incrementar los puestos de trabajo en las fábricas, que han caído en 545 mil desde el inicio de la pandemia.

Pos su parte Pete Buttigieg indicó que trabajaría para ayudar a los planes de transporte ecológico de Biden, revirtiendo el retroceso de la administración de Trump en estándares federales de la economía de combustible automotriz para reducir las emisiones de gases de infecto invernadero. Se buscará alentar el uso de eléctricos a través de medidas en infraestructura de carga.