¿Cuánto tiempo has dejado estacionado tu auto? ¿Sabías que puede tener fallas por falta de uso? Hasta que llegó la pandemia que nos obligó a permanecer más tiempo en casa y guardando sana distancia, muchos conductores se han dado cuenta de que sus autos también han sido afectados.

Es importante conocer los daños más comunes que sufre tu auto por falta de uso para que los tomes en cuenta y evites que se deteriore.

Daños comunes que sufre tu auto por falta de uso

Para que tu auto no sufra averías por falta de uso, te recomendamos que cada semana lo enciendas y salgas a dar una vuelta de aproximadamente 20 o 30 minutos mínimo. Esto no significa organizar reuniones ni motivo de asistir a eventos masivos, no lo vayan a usar de pretexto.

A continuación, te diremos los daños más comunes de un auto que no se utiliza. Esto con el fin de evitar reparaciones sumamente costosas por falta de uso.

Neumáticos deformados

Las llantas de tu auto se pueden ir deformando por la falta de aire o porque sin darte cuenta te estacionaste en un terreno uniforme en el que los neumáticos reciben más peso de un lado que de otro.

Filtros del aire acondicionado

Desde acumular bacterias y virus en el aire acondicionado por falto de uso hasta tener que cambiar los filtros por falta de mantenimientos, son daños que generalmente ocurren por falta de uso.

Sistema eléctrico

En general, el sistema eléctrico del auto se puede dañar si no se usa de manera regular. Desde los elevadores de las ventanas, hasta el radio pueden presentar fallas por falta de uso.

Falta de lubricación

La falta de lubricación en diferentes piezas del motor e incluso los frenos, es de los problemas principales a los que tu auto se puede enfrentar si no se usa de manera frecuente.

Fugas de aceite

Hay mangueras que se deterioran tanto por la falta de uso que se rompen y generan fugas de aceite, agua u otro líquido importante para el funcionamiento correcto del auto. Antes de encenderlo, revisa que no haya derrames de agua por debajo del vehículo.

