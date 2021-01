Transportador de 44 toneladas que cargaba siete SUV se atascó ¡y terminó siendo remolcado por un SUV!

¿Un SUV capaz de remolcar un enorme transportador con siete SUV de carga? Parece poco probable. Sin embargo, no hablamos de cualquier SUV. En realidad, se trata del todoterreno de lujo, Land Rover Defender.

Con información de This is Money, el Defender, de un costo de 45 mil libras, equivalente a un millón 250 mil pesos aproximadamente, fue la mejor solución para salvar a un transportador de 44 toneladas que se atascó en el hielo.

¿Su destino? Entregar siete SUV a la sala de exhibición de una agencia. Así, el SUV de Land Rover, que pesa aproximadamente 2.3 toneladas, pudo con el desafío.

En total, terminó cargando, aproximadamente, ¡19 veces su peso! Esto a pesar de que, de manera oficial, su capacidad de remolque es de 3 mil 500 kg.

Sorprendidos por el rescate, los empleados no pudieron evitar grabar la escena con sus cámaras. De la misma manera, el concesionario publicó el video que, gracias a lo viral que fue, ¡la marca señala que hasta ha recibido nuevos pedidos!

¿Cuáles eran los siete lujosos vehículos a bordo del transportador? Dos Range Rover Evoque, dos Range Rover Sport, un Range Rover Velar, un Land Rover Discovery y un Land Rover Discovery Sport.

¿Cómo surgió la idea?

En palabras del gerente de ventas de la agencia, Matt Knowles:

"El tipo entró en el concesionario desde el transportador, dijo que estaba atascado y preguntó si teníamos algo de valor que pudiera dejar. Dije: 'Creo que podemos hacerlo mejor que eso'.

Él fue a buscar su cuerda de remolque y yo conseguí mi Defender y lo enganchamos. Ambos teníamos los motores en marcha. Tomó unos 30 segundos conseguir el agarre, pero una vez que estuvimos allí, se movió muy bien."

¿Por qué su Defender?

"He estado con Jaguar Land Rover y estoy vendiendo sus vehículos durante 14 años. Sabía lo que podía hacer el viejo Defender y lo he visto tirando de camiones.

Pero también sabía de lo que era capaz el nuevo Defender. He visto imágenes de él en África tirando de otros camiones. Así que pensé: ¿por qué no intentarlo? He hecho mucho todoterreno con Land Rover, aunque nunca he tirado de un camión de 44 toneladas. Salté cuando tuve la oportunidad. Y funcionó."

¿Lo mejor de todo? Lo hicieron en modo de conducción normal con neumáticos todoterreno estándar. Finalmente, la compañía ya había presumido la capacidad de remolque de sus vehículos, como en el siguiente video de Land Rover Discovery.

¿Qué te parece?

