Ford Lobo Raptor 2021 ha sido presentada de manera internacional y en última generación. En resumen no, al menos esta versión no contará con el V8 sobrealimentado que se se rumoraba, pero definitivamente esperaremos algún otro ejemplar que compita directamente con TR-X de RAM.

Ford Lobo 2021 / Cortesía

Ford Lobo Raptor 2021, en resumen

Se centra en ofrecer las máximas capacidades todoterreno gracias a una suspensión trasera mejorada con amortiguadores Fox de nueva generación controlados por tecnología Live Valve. Además, presenta tecnología Over – The Air, o sea que brindará características de mapeo, senderos y rutas en todo momento, para que nunca te pierdas y conozcas el camino al que llegaste. También integra Sync 4 con navegación en tiempo real y aplicación móvil FordPass para revisar niveles e info de tu pick up.

Mecánicamente monta el 3.5 litros biturbo de la familia EcoBoost que ofrece un gran desempeño y un consumo de combustible "medido" cuando se maneja de manera suave.

Ford Lobo 2021 / Cortesía

A detalle: Ford Lobo Raptor 2021

Esta tercera generación ofrece todos los avances tecnológicos y una capacidad a prueba de todo. Desde que fuera presentada en 2009, se pensó en un vehículo que pudiera hacer frente a la emblemática Baja 1000, por ello la robustez, velocidad y durabilidad deben ser pilares. La nueva Lobo Raptor debuta con un tren de rodaje completamente rediseñado, al igual que una nueva suspensión trasera de cinco brazos, desarrollada específicamente para esta icónica pick-up, que brinda más control al suelo y mayor potencia para elevar la confianza en terrenos difíciles a altas velocidades.

Diseño, inspirado en un F-22 Raptor

Renueva su diseño característico gracias a un exterior con un frente que enfatiza el ancho de la pick-up logrando una apariencia de resistencia y con faros que se extienden de extremo a extremo. El cofre tiene un nuevo extractor de calor y ventilaciones laterales funcionales en el borde de salida superior del guardafangos. Los guardafangos delanteros emulan la apariencia de ser golpeados por el polvo que se eleva desde la parte superior de los neumáticos a alta velocidad.

La iluminación todoterreno Rigid® ubicada en el parachoques delantero ayuda a los conductores a iluminar el camino por la noche y junto con sus rines de 17 pulgadas brindan la máxima resistencia y una excelente apariencia.

Ford Lobo 2021 / Cortesía

Capacidad, suspensión modificada de última generación

Su innovadora suspensión trasera integra brazos de arrastre extralargos para mantener mejor la posición del eje en terreno accidentado, una barra Panhard y resortes helicoidales de 24 pulgadas, los más largos de su clase. El diseño de la suspensión combinado con un software más sofisticado permite que la pick-up pueda aplicar más potencia a las ruedas traseras para arranques más rápidos, una mejor respuesta del acelerador, al mismo tiempo que brinda comodidad, estabilidad, manejo, control y tracción a alta velocidad.

Su capacidad para soportar saltos gigantes y sus aterrizajes es gracias a los amortiguadores internos FOX® Live Valve® con tecnología de control electrónico de nueva generación que ofrecen un ajuste de amortiguación sensible a la posición. Los amortiguadores más grandes de la historia de Lobo Raptor están diseñados para resistir mejor la acumulación de calor y reaccionar aún más rápido a los cambios del terreno ofreciendo una mayor confianza en carreras prolongadas por el desierto.

Los empaques de amortiguadores de aluminio anodizado más grandes de 3.1 pulgadas de diámetro están llenos de un fluido de choque de baja fricción, especialmente diseñado para disminuir las pérdidas por fricción dentro del amortiguador, mejorando la comodidad en cualquier terreno. Las nuevas válvulas controladas electrónicamente están probadas en carreras con un diseño mejorado que permite más de 453 kilogramos de amortiguación por esquina a altas velocidades y en terrenos inestables.

Las lecturas de los sensores, como el de altura de suspensión alrededor de la pick-up cambian las tasas de amortiguación de forma independiente en cada esquina 500 veces por segundo, y los amortiguadores responden a la misma velocidad con la que el cerebro humano procesa la información visual, logrando que Lobo Raptor responda en el momento en que el conductor cambia de superficie.

Ford Lobo 2021 / Cortesía

Fabricación

Producida en un marco de acero de alta resistencia con aleación de aluminio de grado militar, posee una distancia entre ejes de 3.6 metros. Se ensamblará en la Planta de Camiones de Ford en Dearborn, Michigan.

Ford Lobo 2021 / Cortesía

Motor

Lobo Raptor monta un motor de alta potencia EcoBoost® de 3.5 litros y biturbo de tercera generación que ofrece mejor torque a bajas revoluciones. Cuenta con turbos de última mejorados y una relación de compresión de 10.5: 1, nuevos ventiladores de alta potencia integrados en el sistema de enfriamiento. Con una capacidad estándar de 136 litros, Ford Lobo Raptor tiene un alcance proyectado por la EPA de más de 804 kilómetros con un tanque lleno de gasolina. Puedes seleccionar diferentes modos de conducción que actúan en la respuesta del motor, la transmisión, la suspensión y dirección: Silencioso, Normal, Sport y Baja, que se suman a los modos off-road: Resbaladizo, Remolque/Arrastre, Rocoso. No hay confirmación de entrega de potencia y torque, esperaremos por cifras definitivas. Pero serán superiores a los 450 hp y 510 libras pie que ofrece la segunda generación.

La transmisión automática de 10 velocidades ha sido mejorada con controles de nueva generación, y está ligada a una innovadora caja de transferencia de torque bajo demanda. Los diferenciales traseros con bloqueo electrónico estándar y el diferencial delantero de deslizamiento limitado Torsen están equipados con relaciones de transmisión final de 4:10. La carga útil máxima aumenta en 90 kilos, a 635 kilogramos, mientras que el remolque máximo también aumenta 90 kilos, a 3 mil 719 kilogramos de remolque convencional.

Ford Lobo 2021 / Cortesía

Energía disponible:

Lobo Raptor integra 400 watts disponibles de salida para poder conectar diversos tipos de dispositivos.

Interiores

La nueva Lobo Raptor introduce una cabina de alta tecnología fabricada para lograr un aspecto imponente con comodidad y estilo. Un nuevo grupo de indicadores digitales estándar en una nueva pantalla de 12 pulgadas personalizable, ofrece una gran área de información con gráficos y animaciones únicos de Lobo Raptor a través de la sección Información On Demand (IOD), datos todoterreno, así como tráfico en tiempo real.

El sistema de infoentretenimiento Sync 4 incluye un control de voz mejorado, así como mapas en tiempo real e información personalizable. Integración total con Apple CarPlay o Android Auto, así como con aplicaciones a través de Sync AppLink. La música que acompañará cada aventura es proporcionada por un sistema B&O de 18 altavoces de Bang & Olufsen.

El interior completamente nuevo introduce materiales mejorados, acabados de superficie únicos y más espacio de almacenamiento. Un nuevo volante que presenta un logotipo grabado con láser y paletas de cambio de aluminio, junto con asientos con cojines grandes que mantienen a los ocupantes en sus respectivos lugares.

Ford Lobo 2021 / Cortesía

Actualizaciones Over-the-Air

Ofrecen la posibilidad de hacer de una Lobo Raptor una pick-up cada vez más inteligente y con más capacidades en el futuro; por ejemplo, posibles actualizaciones como mapas de senderos más Trail Turn Assist que permitirán agregar una mayor capacidad todoterreno. Controla tu Ford con la App FordPass.

Asistencias y seguridad

La cámara de 360 grados proporciona una mejor visibilidad de los obstáculos alrededor de la pick-up, con la vista frontal que ofrece una superposición de la huella de los neumáticos en tiempo real para mostrar dinámicamente la trayectoria de las ruedas delanteras y así, reducir la necesidad de detenerse. Para hacer todo más cómodo para el piloto, la cámara de 360 grados se activa con un práctico botón ubicado en el tablero. Esta icónica pick-up viene con Trail Control, que funciona como control de crucero para uso todoterreno, así los conductores simplemente seleccionan una velocidad establecida y la camioneta maneja el acelerador y el frenado.

Ford Lobo 2021 / Cortesía

Disponibilidad y precio para México

Confirmada para nuestro mercado, llegará en el segundo semestre de 2021. El precio será confirmado más adelante, pero será superior al modelo 2020 que inicia en 1 millón 520 mil 700 pesos.