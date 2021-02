Copilotos o pasajeros con pensamientos negativos podrían dañar tus neuronas y manera de conducir

No es un invento, es una realidad que muchas personas no creen y que otros comprueban día a día, pero conducir o ir en el auto con una persona negativa podría dañar tus neuronas y afectar la manera en la que manejas.

En el auto, en el trabajo e incluso convivir en casa con una persona negativa podría dañar tus neuronas y enfermarte a tal grado que las habilidades al volante se verán afectadas por el nivel de estrés y tensión que se genera en el medio ambiente. Para evitar que sucedan accidentes viales o que comiences a sentir mal por el estado anímico, más vale que te fijes muy bien con quien compartes el camino y tu vida.

Una persona negativa afecta tu salud y conducción

De acuerdo con una investigación de la Universidad de Stanford, se descubrió que la convivencia constante con una persona negativa genera estrés, tensión, mala vibra y mata las neuronas. Por ende, la concentración, la memoria y la falta de reacción al volante cuando vas con ellas se ven sumamente afectadas.

Las palabras, acciones y los comportamientos negativos son letales para la tranquilidad y paciencias de cualquier ser humano que trata de llevar una vida balanceada. Si notas que tu manera de tomar el volante es diferente cuando vas con una persona negativa que se la pasa criticando, más vale que seas sincero y veas la manera de no volver a subirte a un vehículo con él/ella hasta que tenga un cambio de actitud.

Por otro lado, también se comprobó que tener a un copiloto con buena actitud aumenta tu felicidad hasta en un 11%. Ahora ya lo sabes, las personas negativas afectan las neuronas y generan enfermedades que podrías evitar al no convivir con ellas.

