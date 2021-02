Hyundai-KIA no fabricará Apple Car

Hyundai-KIA no fabricará el Apple Car, el acuerdo se cayó, se ha cancelado. Hyundai Motor Co ha comunicado oficialmente que no está en conversaciones con Apple Inc respecto a la fabricación de eléctricos autónomos.

"Estamos recibiendo solicitudes de cooperación en el desarrollo conjunto de vehículos eléctricos autónomos de varias empresas, pero se encuentran en una etapa temprana y no se ha decidido nada. rumores. No estamos en conversaciones con Apple sobre el desarrollo de vehículos autónomos": Hyundai Motor Group

Complicaciones accionarias

Las acciones de Kia habían subido un 61% desde que Hyundai confirmó inicialmente un informe de los medios locales a principios de enero de que Apple y Hyundai estaban en conversaciones para desarrollar vehículos eléctricos autónomos para 2027 y desarrollar baterías en fábricas estadounidenses operadas por Hyundai o Kia.

Medios de comunicación, incluido CNBC, informaron que un acuerdo estaba a punto de concretarse. Un informe de Corea del Sur dijo que las dos compañías debían firmar el acuerdo el 17 de febrero.

Apple, conocida por mantener los planes de productos en secreto, no ha reconocido las conversaciones con el fabricante de automóviles sobre la construcción de vehículos.

Eliminando 3 mil millones de dólares de su valor de mercado, las acciones de Hyundai cayeron 6.2%. Las acciones de su filial KIA Corp, que había sido señalada en informes de los medios locales como el posible socio operativo de Apple, cayeron un 15%, un golpe de 5.5 mil millones de dólares.