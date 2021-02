Mitsubishi Outlander 2022 será presentada por Amazon,

Mitsubishi Outlander 2022 será lanzada en colaboración con Amazon el 16 de febrero. Ambas marcas se unen para presentar la "caja de Amazon más grande" jamás fabricada, con la finalidad de que en su interior aparezca Outlander 2022.

¿Qué significa esta alianza?

Vendrá venta a partir de esta plataforma, ¿llegará en una caja? Seguramente no sea el caso este último, pero no nos sorprendería que Amazon comience a entregar vehículos desde su plataforma vaya, no nos sorprendería que Amazon incursione en donde sea…

Sin embargo lo que sucede es que será el primer coche en debutar en Amazon Live, un servicio de streaming al estilo de YouTube, pero donde los streamers hablan sobre artículos que están disponibles para la venta en Amazon.

Como parte del lanzamiento, Mitsubishi Motors también está regalando un Outlander 2022, en Estados Unidos.

¿Qué esperar de Mitsubishi de Outlander 2022?

Por algunas imágenes teaser, basa mucho de su estética en el concepto Engelberg Tourer, mientras que en el apartado mecánico monta un 2.5 litros de 181 hp acoplado a una transmisión continuamente variable, CVT. Sin embargo también ofrecerá una variante PHEV con motor 2.4 litros a gasolina y un eléctrico con capacidad de brindar hasta 70 kilómetros de rango.