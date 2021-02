Consejos para tener una cita romántica en un autocinema

Cuando apenas estás saliendo con otra persona, y todavía no sabes si le gustas o no, se te pueden acabar las opciones cuando la invitas a salir. Sin embargo, hay un clásico infalible: el autocinema.

El autocine ha sido un romántico lugar para citas desde la década de los treinta. Muchos factores se fusionaban: el boom cinematográfico, la privacidad de un auto, las risas, las palomitas…

¿Lo habías pensado? No en balde, películas clásicas como Vaselina, consagraron este lugar como el mejor para salir en pareja.

Ahora que en algunos lugares, como en México, ya contamos con autocinemas, y más ahora con el boom que ha recibido a causa de la pandemia, esta modalidad llegó para quedarse.

No por nada, en este Día del Amor y la Amistad los autocinemas ofrecen promociones y paquetes muy atractivos. ¿Por ejemplo?

El Autocinema Acapulco ofrece una promoción para dos personas que incluye 2 donas pétalo de rosa, 2 refrescos, unas palomitas y, lo mejor, una noche de hospedaje en Princess Mundo Imperial. ¡Nada mal!

De la misma manera, autocinemas en la CDMX tendrán una cartelera especial, con algunas de las películas más románticas de los últimos años.

Si te animas, te damos algunos para conquistar a tu enamorado o enamorada, aprovechando la diversión y la intimidad de esta modalidad de cine con ruedas.

Cómo tener una velada romántica en un autocinema

1. ¡No te apresures! Primero platica.

Cuando invitas a una función de autocine, lo primero que debes contemplar es llegar con anticipación. Con mucha, mucha anticipación.

¿Por qué? Todo cuenta en esta cita: el antes, el durante y el después de la función. Por este motivo, planea llegar una hora antes para platicar.

¡Todo empieza con una agradable conversación! Si eres tímido o tímida, piensa con anticipación cómo puedes llevar la conversación con base en sus intereses.

Eso sí, evita hablar constantemente de ti. ¡Escucha al otro! Quien presume sus logros, demuestra inseguridad.

2. El arte de comer palomitas.

Obviamente, no pueden faltar las palomitas. En realidad, hay mucho que puede suceder mientras las comen.

Como tip, asegúrate de no pedirlas desde que llegan al lugar. Cerciórate que las compren unos minutos antes de que empiece la función.

Esto permitirá que, de alguna forma, sigan estando en contacto una vez que empieza la película. Un roce de manos, compartir el refresco, intercambiar miradas, ¡es indispensable no perder cercanía!

3. Espera a la mitad de la película para abrazar, ¡no antes!

En las salas de cine normal, la cercanía es mucha. Sin embargo, un poco de tensión, más que enfriar el momento, realmente lo hace más interesante.

Recuerda, debes mostrar el suficiente interés por medio de atenciones, pero no tanto como para que sepa que te tiene en sus manos.

El hecho de que no abraces desde el principio, generará una tensión positiva. La otra persona se preguntará qué está pasando por tu mente y permanecerá atenta, nerviosa e interesada.

Cuando sea el momento de acercarte, ¡no muestres inseguridad! El otro puede percibirlo. Sin embargo, recuerda primero tomar en cuenta su personalidad.

Si abrazas demasiado, quizá la otra persona pueda sentirse incómoda e invadida. En estos casos, comienza con tomar su mano.

4. No te pongas serio, ¡sonríe!

El juego de seducción puede ponerlos nerviosos a ambos. Sin embargo, esto no quiere decir que te pongas serio, eso tensará al otro negativamente.

Tampoco significa que debas ser un cómico bromista. Trata de mediarlo. No hay nada mejor que una sonrisa mesurada, pero inquietante.

5. ¡Sorprende! Espera al momento indicado para besar

El verte apresurado y ansioso por besar no es algo que juegue a tu favor. Recuerda que primero debes ser intuitivo y percatarte de las señales que la otra persona te manda.

No lo hagas si consideras que no te corresponderá. Incluso, te agradecerá el no haberte osado a hacerlo.

Sin embargo, si te corresponde, ¡sorpréndela! No lo hagas en un momento obvio. Quizá puedas robarle un beso cuando menos se lo espera o primero besarle tiernamente la mejilla.

6. ¡Sé espontáneo! Sé tú.

Quizá es el punto más importante. Cuando invites a la otra persona a salir, no pretendas ser el interesante, ni el rompecorazones, ni el intelectualoide.

¡Ten por seguro que se dará cuenta! Lo único que debes hacer es ¡ser tú! Pero, por supuesto, dentro de un romántico juego de seducción.

Así que ya sabes, ¡el autocinema es el lugar ideal para enamorar!

¿Qué opinas?

Continúa con: