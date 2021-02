Perseverance, el vehículo de la NASA que aterrizó en Marte para buscar signos de vida

El jueves 18 de febrero pasará a la historia como el día en que un rover de la NASA, llamado Perseverance, logró aterrizar en Marte para buscar indicios de vida antigua.

¿Cómo planea hacerlo? Tomando rocas de la superficie del planeta rojo. Pero, antes de eso, la nave tuvo un reto mortal: lograr un descenso exitoso.

Esto se debe a que el riesgo mayor se encuentra cuando las naves recién entran a la superficie del planeta. Así, la NASA tiene que esperar 11 minutos y medio, que es lo que tarda la señal en llegar a la Tierra.

A su vez, la NASA describe el descenso los "siete minutos de terror". ¿La razón? Los controladores de vuelo no pueden hacer nada en ese lapso más que observar.

Si bien ha sido posible seguir la transmisión de la NASA, las imágenes originales de Perseverance serán mostradas más adelante.

No es la primera nave que llega a Marte. En efecto, ¡es la tercera visita en menos de una semana! Esto se debe a que primero llegaron naves de Emiratos Árabes Unidos y China.

¿Por qué ahora? Las tres misiones despegaron en julio para aprovechar la estrecha alineación de la Tierra y Marte.

De esta manera, en estos casi siete meses recorrieron una distancia de 300 millones de millas (482.803 millones de km, aproximadamente).

I’ve come nearly 300 million miles, and I’m just getting started. Hear from the team about my picture-perfect landing and what comes next.

LIVE at 2:30 p.m. PST (5:30 p.m. EST/20:30 UTC) https://t.co/fciqGe8GpC pic.twitter.com/5XgclFaGtB

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021