Bico, el perro policía que interceptó paquetes de cereal glaseado con cocaína

Agentes de aduanas en Ohio interceptaron este mes un envío de cereal con un glaseado especial con altas dosis de cocaína, mismo que fue detectado por uno de los perros de los agentes, de nombre Bico, quien se volvió viral en redes sociales.

Los propios agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) en Cincinnati reportaron que dicho hallazgo corresponde a cerca de de 20 kilogramos de cereal glaseado con cocaína que había sido enviado de Sudamérica a un hogar en Hong Kong, hecho que ha levantado una serie de investigaciones sobre este caso.

Sin embargo, todos los reflectores se los llevó un perro policía detector de narcóticos llamado Bico, quien olfateaba la mercancía proveniente de Perú el 13 de febrero cuando alertó a los inspectores sobre el paquete. Los agentes determinaron que el cereal contenía polvo blanco y las hojuelas estaban glaseadas con una sustancia grisácea. Ambos dieron positivo en cocaína.

El director de Aduanas en Cincinnati, Richard Gillespie, dijo que los traficantes tratarán de ocultar los narcóticos de todas las maneras imaginables pero prometió que los inspectores “usarán su capacitación, intuición y habilidades estratégicas” para detectar tales envíos.

That's not Frosted Flakes—CBP K9 “Bico” sniffed out 44lbs of cocaine in a shipment of cereal originating from South America. https://t.co/IUHgcVtxz5 pic.twitter.com/iEzcqx7OuG

— CBP (@CBP) February 20, 2021