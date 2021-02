Ford lanza primer teaser de sus modelos King Ranch, la compañía lanzó un breve video de vista previa para anunciar que la próxima adición a la gama hará su debut el 24 de febrero.

Publicado en Twitter, el teaser de seis segundos muestra el contorno de un automóvil que acelera hacia la cámara en un camino de tierra, y corta a la mano de un hombre manipulando la consola central. El emblema King Ranch en forma de W aparece también.

Something big is coming to the ranch. 🗓 February 24. pic.twitter.com/bhYuAxyPBP

— Ford Motor Company (@Ford) February 22, 2021