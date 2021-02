¿Sabías que KIA apoya a las escuelas de manejo para adolescentes? Bueno, pues si bien esta noticia es de KIA Motors America, o sea los United States, es importante que se fomente la conducción responsable desde jóvenes, lo cual reduce sustancialmente el riesgo de accidentes mortales.

KIA capacita y corrige malos hábitos de manejo en jóvenes

KIA Motors America y B.R.A.K.E.S. (Be Responsible and Keep Everyone Safe), renovaron su asociación para continuar su misión y buscar corregir los malos hábitos en la conducción.

Fundada en 2008, B.R.A.K.E.S. combina clases en aula, ahora en línea, con prácticas de manejo defensivo en vehículos KIA para adolescentes y sus padres.

Con inicio el pasado 20 y 21 de febrero en Carolina del Norte, la programación de clases arrancó y se trasladará a diferentes estados de la Unión Americana,

“La principal causa de muerte entre los adolescentes son los accidentes automovilísticos. La educación y la capacitación en palabras reales son dos de las formas más importantes en que podemos facilitar un cambio y marcar la diferencia en esa área, pero no sería posible sin la ayuda de KIA y la flota de vehículos de capacitación que brinda la compañía”, dijo Doug Herbert, campeón de drag-racing y fundador de B.R.A.K.E.S “Es imposible calcular el número exacto de vidas que las escuelas B.R.A.K.E.S han salvado durante los últimos 13 años. En total, hemos capacitado a más de 94,000 adolescentes y sus padres. Pero incluso si sólo podemos decir con certeza que salvamos una vida, valdría la pena. El compromiso y el apoyo continuos de KIA nos permiten continuar haciendo que las carreteras de Estados Unidos sean más seguras para todos y por eso estamos agradecidos".

Más acerca de B.R.A.K.E.S.

Incluye cuatro horas de capacitación, comenzando con una breve presentación en el aula de 45 minutos seguida de casi tres horas detrás del volante utilizando nuevos vehículos KIA como parte de las demostraciones prácticas. El programa incluye conciencia de conducción distraída, frenado de pánico, recuperación de la caída de la rueda/fuera de la carretera, prevención de choques y control del automóvil/recuperación de derrapes, todas entre las principales causas de choques para los nuevos conductores. Otros elementos educativos a menudo incluyen seguridad "Big Rig", demostración de extracción de vehículos de primera respuesta y qué hacer en caso de una parada de tráfico.