Ford Lobo 2021 llegó a México, precios, versiones y características

La siguiente generación de Ford Lobo ha llegado a nuestro país, y te compartimos las características de su evolución.

Con versiones: XLT, XLT Doble Cabina, Lariat King Ranch1, Platinum y Limited HEV, monta tres diferentes motorizaciones a fin de lograr capacidades de arrastre de hasta 6.35 toneladas y carga de 952 kilogramos.

La marca del óvalo confirma la llegada de esta nueva pick up, y con ella el motor más poderoso de su historia, me refiero al 3.5 litros PowerBoost HEV, que libera 431 hp y 577 libras pie de torque, básicamente el líder del segmento en este renglón, pero no se olvida del fantástico 5 litros V8 de 395 caballos y 400 libras pie, tampoco del 3.5 V6 EcoBoost de 400 hp y 500 libras pie de torque.

Ford Lobo 2021- / Cortesía

Construcción

Desarrollada en carrocería de aluminio grado militar y chasís de acero de alta resistencia, es un verdadero vehículo de trabajo, pero más ligero y por ello mejora el rendimiento de combustible.

“Lobo es el camión ligero que llegó para revolucionar el segmento hace 24 años, y hoy lo vuelve a hacer al posicionarse como la más potente, innovadora y útil para todos nuestros clientes. Los cambios y tecnología que esta generación introduce nacen de escuchar a detalle a los dueños de Lobo, tanto sus necesidades como sus gustos, y Ford lo convirtió en una Lobo". Lucien Pinto, director de ventas y mercadotecnia de Ford de México.

Ford Lobo 2021- / Cortesía

Todos los motores están emparejados a una caja automática de 10 cambios, que incorpora 6 modos de manejo: Normal, Remolque/Arrastre, Eco, Deportivo, Resbaladizo/lodo/surcos, además de Nieve Profunda/Arena.

Tecnología superior

La pick up presenta avances tecnológicos líderes en su categoría, con pantalla táctil de 12 pulgadas, sistema de Audio B&O de 18 altavoces en su versión más equipada. Además incrementó su versatilidad de almacenaje para ofrecer más espacio interior.

Ford Lobo 2021 / Cortesía

Amenities

Sí, este camión cuenta además con una corriente eléctrica denominada Pro Power On Board, presente en la Lobo Limited HEV, con lo cual puedes conectar un proyector, televisor, bocinas, frigobar etcétera. Así que si quieres irte a acampar o lo requieres para hacer tu chamba, lo puedes utilizar.

La nueva generación Sync4 está presente para el infoentretenimiento, mientras que Ford Pass es la app que te permitirá acceder a los estados de tu pick up cuando lo necesites. Compatibilidad total Apple CarPlay y Android Auto.

Ofrece asistentes para el aparcamiento de remolque pro, detección de ángulo de remolque, control automatizado de la quinta rueda con palanca rotativa y vistas de cámara adicionales para mayor precisión y seguridad.

Es también el Lobo más seguro de la historia, con asistencias de Ford CoPilot. Además de 6 bolsas de aire de serie, alarma perimetral, cinturones de seguridad de tres puntos ajustables, frenos de disco ventilados con ABS, EBD en las 4 ruedas, preferencias de manejo configurables, frenado Post Colisión, bloqueo electrónico de columna de dirección, asistencia de arranque en pendientes y sistema antirrobo pasivo SecuriLock.

Precios y versiones Ford Lobo 2021

Lobo 2021 – 895 mil pesos

HEV – 1 millón 399 mil pesos

Disponibilidad en México, ya llegó y está disponible en 6 colores: blanco oxford, rojo cereza, plata, gris boro, blanco metálico y negro obsidiana.