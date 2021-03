¿Cómo ha sido la experiencia de las mujeres que se dedican a la mecánica automotriz?

Hay profesiones que son reconocidas por ser predominantemente masculinas. Una de ellas es la mecánica automotriz. A pesar de ello, hay mujeres que han seguido su pasión, sin importar los estereotipos o los retos que se encontrarían en el camino.

Especialmente, porque es común que los hombres cuestionen sus conocimientos y experiencia con mayor severidad. Y, a pesar de demostrar su capacidad, muchos se resisten a tomarlas en serio.

El demostrar su talento y estudio no es el único obstáculo que tienen que enfrentar. Hay hombres que también buscan otro tipo de acercamiento.

Irónicamente, según estadísticas, las mujeres son las principales compradoras de autos, y las que pagan más en refacciones y servicio.

Sin embargo, como verás más adelante, el estudio, la dedicación y la atención al detalle son algunas de las muchas cualidades de las mujeres mecánicos.

Para saber más a fondo sus historias, te compartimos, por un lado, videos de mujeres que comparten su experiencia en viva voz.

Y, por otro lado, una mujer compartió su experiencia en el foro de discusión Quora, después de que un hombre que ha trabajado muchos años en la industria automotriz abriera debate con la pregunta "¿Cómo es ser una mujer mecánico?"

Pros y contras

En palabras de Claire Uller, vía Quora:

"Me encanta mi trabajo y no lo cambiaría por nada del mundo. Sin embargo, diré que existen pros y contras de trabajar en la industria automotriz como mujer.

Contras

Sexismo. ¡Escúchame! Dondequiera que he trabajado, inicialmente ha habido disgusto hacia mí, ya que soy mujer. Por lo general, me gano el respeto de mis compañeros de trabajo a medida que pasa el tiempo, pero todavía hay personas que no son fanáticas de las mecánicas femeninas.

Coqueteo. En todos los lugares en los que he trabajado ha habido al menos alguien que intentó hacerme algo. Lo entiendo; algunos chicos simplemente no pueden "resistirse" a hablar un poco de conversación coqueta. Esto puede ser una distracción terrible, y no siempre me hace querer ofrecerles un poco de respeto si me van a objetivar.

Tamaño. Mido 1.58 y 56 kilos. Hay algunas cosas que me resultan difíciles de hacer; que es de esperarse.

Pros

Tamaño. Esto también es algo a favor. Puedo trabajar fácilmente debajo del tablero y no tengo que levantar el polipasto tan alto como otras personas. También tengo manos bastante pequeñas, lo que ayuda enormemente cuando intento recuperar un perno o una tuerca que se ha caído.

Limpieza. Por favor, no me escuches decir que los chicos no pueden ser limpios, ¡definitivamente pueden! Sólo sé que soy una trabajadora muy limpia y organizada. Sé dónde están todas mis herramientas y me aseguro de poner todo en el lugar correcto. Sí, aún así se ensucia, pero hago todo lo posible para no ensuciarme demasiado.

Conocimiento. Una vez más, no me escuches decir que los chicos no están bien informados. Muchos mecánicos masculinos están muy bien informados. Sólo digo que yo, y otras mecánicas femeninas con las que me he encontrado, siempre hemos sido las mejores de su clase. Tengo muchos conocimientos de libros y habilidades de aplicación.

En general, no cambiaría mi trabajo por nada. Y mantén la mente abierta; no te dejes intimidar demasiado si una mecánica femenina resulta ser mejor que tu mecánico masculino. "

¿Qué te parecen estas experiencias? ¿Conoces a alguna mujer mecánico?

