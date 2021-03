Tres mujeres que se subieron al Uber sin cubrebocas fueron las protagonistas de realizar agresiones al chofer.

Desde el simple hecho de ingresar al auto sin protección y sin seguir las reglas establecidas por la ley para evitar contagios de coronavirus, hasta el toserle al chofer del Uber, fueron acciones totalmente injustificadas y de sanción grave.

Chofer de Uber sufre agresión por pasajeras que se subieron al auto sin cubrebocas

Esta terrible noticia y acción que puso en total riesgo al chofer de Uber, quien pidió a las pasajeras ponerse el cubrebocas durante el viaje, fue compartida por la cadena de noticias de la CBS.

Según el portal, este hecho sucedió el 7 de marzo en Estados Unidos cuando tres mujeres pidieron un Uber después de salir de una fiesta y al abordar a la unidad lo hicieron sin el uso de cubrebocas.

Al instante, el hombre que iba conduciendo les pidió ponerse el cubrebocas e incluso les explicó que era una medida de seguridad, sanidad y obligación el uso de este accesorio para protegerse contra el Covid-19.

El conductor, de nombre Subhakar Khadka, decidió detenerse por completo para que las mujeres le hicieran caso. Acto consecuente, ellas le tosieron en la cara, le gritaron, insultaron e incluso le quitaron su celular.

“Nunca les dije nada malo, nunca maldije, no me criaron de esa manera. No golpeo a la gente, no me criaron de esa manera”, contó Subhakar Khadka a CBS.

Al estar grabado el acontecimiento Uber y las autoridades se encuentran en investigación de las mujeres para continuar con el caso y aplicar sanciones.

