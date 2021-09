El Mazda MX-5 sin duda es uno de los modelos más importantes de la firma asiática. El legado que ha marcado dentro del sector de los roadsters deportivos en innegable en todos sentidos. ¿Pero qué opinan los clientes del Mazda MX-5? ¿Es tan bueno como dice serlo?

Me alegra reportar que el Miata no sólo son sus looks. Mazda compartió orgullosamente los resultados de su vehículo en Consumer Reports, una compañía de origen norteamericana y sin fines de lucro destinadas a la recopilación de información e investigación sobre los productos en el mercado.

¿Cuáles fueron los resultados?

¿Qué opinan los clientes del Mazda MX-5? Según Consumer Reports el roadster obtuvo una calificación general de 87 en una escala de 0-100, colocándolo entre los mejores posicionados de su segmento.

Consumer Reports reporta que el icónico Miata es súper seguro y confiable, además de entregar un desempeño sólido. Por si fuera poco, se considera cómodo y conveniente para la ciudad.

Mazda MX-5 Parte Trasera

Los pros y los cons

En cuanto a los positivos lo que opinan los clientes del Mazda MX-5 es que se trata de uno de los pocos roadsters accesibles en el mercado. Como lo dicta su historia, es súper ágil y divertido de manejar. Además, su caja manual es tan sencilla de operar que es el vehículo ideal para un novato.

Los clientes además reportan que obtuvieron rendimientos de gasolina de 14.45 kilómetros por litro que sin duda es muy apreciado en estos tiempos. Los sonidos del motor y el escape así como su motor parecen ser otro de los puntos positivos a resaltar.

Interior Mazda MX-5

En cuanto a los negativos, los dueños reportaron un ruido notable en carretera así como un manejo algo agitado. Por supuesto, se menciona su espacio de cabina reducido que es de esperar en modelos de este tamaño. Además, se mencionó que el sistema de infoentretenimiento es algo complicado de aprender.

Sin embargo, queda claro que las opiniones de los clientes respecto al modelo icónico de Mazda lo tienen como una de las mejores opciones en el mercado que puedes encontrar en el segmento.