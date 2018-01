Arda Turan fue cedido al equipo turco Medipol Basaksehir

El mediocampista turco Arda Turan fue cedido por el club español Barcelona al turco Medipol Basaksehir de Estambul hasta 2020 y, dicho sea de paso, llegará al club que actualmente comanda la Súper Liga del futbol local.

Mediante un comunicado oficial, el once "otomano" anunció la cesión del futbolista de 30 años, acompañado de una foto de Turan ya enfundado en la playera de su nuevo equipo.

Entre los detalles que se dieron a conocer sobre el traspaso de Arda Turan se encuentra una cláusula que permite a Barcelona negociar la venta del jugador durante los periodos de transferencia de la UEFA.

Entre los nuevos compañeros del creativo en Medipol se encuentran el ex defensa de Arsenal y Manchester City, Gael Clichy; el ex capitán de la selección de Turquía Emre Belözoglu, y el delantero togolés ex de Real Madrid, Emmanuel Adebayor.

Turan tuvo un paso decepcionante con Barcelona, equipo al que llegó en 2015 a cambio de 40 millones de euros, proveniente de Atlético de Madrid, pero las lesiones y no ser del agrado de los técnicos del equipo "blaugrana" le relegaron al banquillo, regalando solo 15 goles y 11 asistencias en 55 partidos como "culé".

¡Imperdible!