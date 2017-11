La tensa entrevista de la BBC con Ann Coulter, la polémica defensora de Trump que compartió uno de los videos antimusulmanes que el presidente retuiteó

Donald Trump sigue a 45 personas en Twitter.

Y fue lo que una de ellas publicó en la red social lo que derivó en una polémica y un choque entre el presidente de Estados Unidos y Reino Unido: un video antimusulmán de Britain First, un grupo británico de extrema derecha.

La controvertida escritora y comentarista conservadora estadounidense Ann Coulter lo divulgó —al retuitear a Jayda Fransen, vicepresidenta de la organización—, y Trump publicó ese y dos más.

En el primer video aparece quien se supone es un migrante musulmán atacando a un hombre en muletas.

Coulter fue entrevistada este miércoles por Nick Robinson, uno de los presentadores del programa Today, de BBC Radio 4.

¿Sabía lo que era Britain First cuando retuiteó el video?

Ehhh, no (risas) … Supongo que solo puedo responder que no.

¿No cree que debería?

No, no, no, es un video, así no es cómo funciona Twitter.

Bueno lo es, cuando voy a retuitear algo, miro quién es la persona y reviso su descripción.

No creo en eso; entonces usted no envía muchos tuits. Si compara mis tuits con sus tuits, mis tuits son más precisos.

¿Cree que al presidente debería importarle a quién está retuiteando?

Como aludí en mi respuesta anterior, existen organizaciones noticiosas bastante famosas por hacer afirmaciones escandalosas así que no y, especialmente, cuando se trata de un video. Un video es un video.

"Theresa, no te centres en mí, enfócate en el terrorismo radical islámico que tiene lugar en Reino Unido. ¡Nosotros estamos bien!", escribió Trump. / AFP

Verifiquemos los hechos sobre esto.

No es necesario, ¡porque es un video!

Sí es necesario porque usted dice que involucró a un migrante y la fiscalía holandesa ha dicho sobre el video de este ataque en particular que la persona nació y fue criada en Holanda y que no era un migrante. Por lo tanto, no fue preciso, es lo que usted suele llamar fake news (noticias falsas).

No, no creo que lo haya llamado fake news.

No, yo lo estoy llamando fake news. Estoy usando su frase. Es fake news. Esta persona no era un migrante.

Cualquiera puede mirar este video y ver que es alguien de Medio Oriente. Si prefiere, podemos decir "de Medio Oriente nacido en Holanda", pero si no lo acepta, volveremos directamente a "Medio Oriente" en otros 30 segundos. No podría ser más irrelevante.

Usted dijo que era un migrante y no es un migrante. Eso parece ser bastante relevante.

Es sumamente irrelevante. Es un diferencia sin distinción. El problema es que estos de Medio Oriente y musulmanes están siendo traídos. Pretender que no hay diferencia entre una persona holandesa de décima generación y un migrante o el hijo de un migrante es absurdo (…) De esto se trata Brexit, de esto se trata Donald Trump… la constante importación de personas que no comparten nuestros valores occidentales.

Ha estado haciendo generalizaciones sobre diferentes problemas. Así que veamos si lo hace en una dirección diferente. Cuando un cristiano dispara a 58 personas en Las Vegas o a nueve personas en una iglesia de Charleston y una y otra vez ocurren asesinatos en masa, ¿qué debemos concluir, que los cristianos son propensos a la violencia armada y, por lo tanto, son una seria amenaza?

Ehh, por un lado, son bastante raros per cápita. Por otro, no creo que podamos decir nada sobre Las Vegas todavía.

Tiene la mayor tasa de asesinatos en masa en el planeta, así que lo describa como que "son bastante raros per cápita" es algo extraordinario. ¿Usted cree que Estados Unidos estaría más seguro sin musulmanes?

Ehh, no, solo pienso que… necesitamos tanto nosotros como Europa occidental… si le preocupa, como así parece, si nos preocupan los valores de tolerancia e inclusión entonces quizá nos podemos tomar las cosas con más calma.

Jayda Fransen es la vicepresidenta de Britain First. / PA

¿Estados Unidos estaría más seguro? ¿Cuantos menos musulmanes, más seguro será Estados Unidos?

Creo que lo podemos hacer de forma más cuidadosa.

¿Sería mejor prohibir a todos los musulmanes?

Yo quiero, al igual que lo expresó Donald Trump durante la campaña, una moratoria en la inmigración. Nosotros tenemos a los centroamericanos, y los musulmanes y los asiáticos. Es demasiado. No podemos asimilarlos.

Están rompiendo el sistema de bienestar. Están perjudicando a los estadounidenses más pobres. Dejaré que los británicos tengan sus propios argumentos, pero también perjudica a Estados Unidos y también a los inmigrantes.

Última pregunta, ¿cree que es inteligente que "el líder del mundo libre" entre en una especie de ataque verbal contra su aliado más cercano y contra el país con el que se supone que tiene una "relación especial"? ¿Es eso inteligente?

Creo que devolvió con la misma moneda. Ha sido atacado verbalmente desde la madre patria por mucho más tiempo de lo que él ha atacado a Gran Bretaña, empezando por la petición para que se le prohíba la entrada.

Espere, estamos hablando de él tuiteándole a la primera ministra de Reino Unido. Ann Coulter, responda la pregunta.

Usted responda la pregunta. Tengo un pequeño consejo para ti. Debes pasar un poco de tiempo en Twitter y descubrir que las personas que retuitean videos no están investigando la biografía de las personas que enviaron el video. Un video es un video. No es un video falso.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/936037588372283392

No, pero la afirmación que hizo al respecto, sí lo es.

No. A nadie le importa "migrante" contra "hijo de migrante". No es un holandés de décima generación, está golpeando a un holandés de décima generación.

El presidente no atacó a Reino Unido ni a sus críticos en Reino Unido; atacó a la primera ministra de un aliado cercano. Le pregunto otra vez: ¿Es sensato para "el líder del mundo libre", en lo que es la mitad de la noche en Reino Unido, atacar a un aliado personal cercano?

Sí, luego de que ella lo atacó a él. Seguro.

Ann Coulter, gracias.