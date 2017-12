"Es una gran hipocresía": cómo los medios rusos afines a Putin se burlan de los casos de acoso sexual en Hollywood

Es usual que entre Rusia y Estados Unidos haya visiones opuestas sobre muchas cosas.

Pero quizá a algunos les sorprenda que los dos países difieran a la hora de hablar de acoso sexual y en particular de las denuncias contra importantes ejecutivos y estrellas de Hollywood de las últimas semanas.

La televisión rusa criticó duramente el enfoque occidental acerca del tema y algunos presentadores afines al Kremlin mostraron poca o ninguna simpatía hacia las mujeres involucradas en las acusaciones.

La propia idea de la equidad de género a menudo es objeto de ataques en Rusia.

Dmitry Kiselyov, un actor importante de la máquinaria mediática del Kremlin, presenta un programa de noticias los domingos.

"¿Qué esperaban?", se preguntó, refiriéndose a las mujeres que denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual en Hollywood.

"Subieron solas a la habitación de hotel de un hombre, sin coacción", continuó.

La actriz Gwyneth Paltrow fue una de las que denunció el comportamiento del productor Harvey Weinstein. / Getty Images

Añadió, sin embargo, que de ninguna manera quería promover el acoso sexual en el ambiente laboral.

Las denuncias de acoso y abuso sexual de varias mujeres contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein desataron docenas de alegatos similares contra políticos y celebridades en Estados Unidos y otros países como Reino Unido.

"Gran hipocresía"

En otro programa, el presentador del canal estatal ruso Channel One, Valery Fadeyev, se quejó de "la gran batalla contra el deseo de los hombres hacia las mujeres".

Habló también de la "gran hipocresía" supuestamente mostrada por aquellos que intentaron frustrar tal deseo.

También hay sarcasmo.

El canal Ren TV, pro Kremlin, transmitió una ilustración del "ideal de hombre moderno". (Foto: Ren TV). / BBC

Ren TV, un canal pro Kremlin, mostró una ilustración en la que aparece el que describieron como el "ideal de hombre moderno" para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos.

"Impotente, sin extremidades para que no pueda tocar a las mujeres, mudo para que no pueda hacer bromas salaces y ciego para que no pueda mirarlas lascivamente".

Otras voces populares de opinión en la televisión rusa expresaron que las denuncias de acoso sexual eran síntomas de una corrección política "enloquecida" o de conspiraciones para derrumbar a los principales políticos.

Valores conservadores

Esta retórica llega en el contexto de una aguda agenda política conservadora promovida por el Kremlin.

La iglesia ortodoxa juega un papel clave en la Rusia moderna y es un pilar importante en la estructura del Estado.

Algunos programas de la televisión rusa se burlaron de las recientes denuncias de acoso sexual hechas por docenas de mujeres en EE.UU. (Foto: Ren TV) / BBC

Las tensiones actuales con Occidente a menudo se justifican por la necesidad de defender los valores conservadores o "tradicionales" frente a lo que se percibe como una embestida de decadencia extranjera.

Pero mientras algunos en Rusia incluyen la idea de la superioridad del hombre entre esos valores, hay mujeres que tienen un papel activo en el país.

Hay mujeres en el parlamento y en el gobierno, y el medio de comunicación ruso internacional, RT, es dirigido por una mujer, Margarita Simonyan.

Sin embargo, de acuerdo a la ONU, Rusia está en el puesto 141 de 186 países en lo que se refiere a la representación de la mujer en puestos ministeriales, con tres mujeres en el gabinete (9,7%).

"Una mujer que se convierte en presidenta deja de ser mujer"

Este año, varias mujeres declararon sus intenciones de lanzarse a la presidencia en la elección de 2018. Entre ellas, la periodista y celebridad televisiva Ksenia Sobchak.

Pero, ¿tienen posibilidades reales? No, según un reciente programa de variedades transmitido en el popular canal de televisión ruso NTV.

El programa de televisión del canal ruso NTV cuestionó que las mujeres puedan ser presidentas. (Foto: NTV) / BBC

"Permitir que las mujeres estén a cargo significa cambiar los valores tradicionales, es un camino hacia la muerte de la humanidad", dijo la invitada al programa Alena Sterligova.

Mikhail Shakhnazarov, que trabaja en RT, se hizo eco del comentario. "Una mujer que se convierte en presidenta deja de ser mujer, lo siento", le dijo a la audiencia de NTV.

"Si alguien está trabajando sin descanso y sin ver la luz del día, es difícil permanecer como una mujer", aseguró, lo que provocó aplausos en el estudio.

La retórica conservadora impulsada por los principales medios y por el gobierno ruso reflejan estereotipos en la sociedad rusa que afectan las vidas de las mujeres.

Aunque estos estereotipos son difíciles de confrontar, no parecen detener a las mujeres que desafían el status quo.

Un ejemplo son las mujeres científicas. Según cifras de la Unesco, el 29% de los científicos en el mundo son mujeres, comparado con el 41% en Rusia.