"Me sentía con vergüenza y sin derecho a disfrutar del embarazo": 5 testimonios sobre la "culpa" de ser madre o padre (y qué hacer para superarla)

No importa si trabajan o se dedican al hogar, si son grandes cocineros, juegan durante horas con sus hijos o les demuestran una y otra vez todo su amor: el sentimiento de culpa en madres y padres es algo que puede gobernar sus vidas hasta llegar a puntos insalubres.

El problema es que, junto con la culpa, lleganla vergüenza de contárselo a otro y de ser juzgado.

Entonces, la ayuda —sobre todo la psicológica— no llega o lo hace demasiado tarde.

La BBC hizo un programa especial sobre la "culpa paternal" junto con especialistas y líderes de organizaciones dedicadas a la contención psicológica, así como también con madres y padres.

Estos son algunos de sus testimonios.

"Nadie me dijo que cuidara mi mente"

Tan solo horas después de tener a su primera hija, Eve, Olivia Siegl empezó con ataques de pánico y ansiedad.

La bebé había nacido prematura y el parto resultó traumático.

Olivia Siegl creó Every Mum Movement tras sufrir depresión posparto y psicosis puerperal. (Foto: Olivia Siegl) / BBC

"Los ataques se apoderaron de mi vida entera. Tenía miedo de dejar la casa, esterilizaba todo y acumulaba pañales que no le quedarían bien hasta meses después", contó Siegl.

"Sentía mucho desprecio por mí misma, que no era lo suficientemente buena madre, que no estaba a la altura", agregó.

Recién ocho meses después se quebró frente a su marido y le contó lo que estaba sintiendo.

Él la alentó para que viera a un médico, algo que ella no quería hacer por miedo a que le dijeran que no estaba lista para ser madre y le quitaran a su hijo.

Pero nada de eso pasó. Siegl fue diagnosticada condepresión posparto y psicosis puerperal, recibiendo el tratamiento que precisaba.

En base a su experiencia, Siegl fundó The Every Mum Movement ("Movimiento por cada mamá"), una red de apoyo para madres que sufren problemas mentales.

"Me provocó mucho enojo haber leído todos los consejos, comprar todos los aparatos, haber hecho mis ejercicios pélvicos y que nadie ni una sola vez me dijera que cuidara mi mente", confesó Siegl.

Para ella es importante que los padres logren hablar sobre la salud mental tal como lo hacen sobre técnicas para alimentar al bebé o dormirlo.

"Trabajar debería ser más fácil para ambos padres"

Tim Dodgson tiene dos hijos y trabaja como detective en el departamento de policía de Lancashire Constabulary, al noroeste de Inglaterra.

En su experiencia lo más difícil de la paternidad ha sido conjugar la vida laboral con el hogar, sobre todo cuando sus hijos eran recién nacidos.

Tim Dodgson cree que regresar al trabajo para aquellos con hijos recién nacidos debería ser lo más fácil posible. / BBC

"Los roles de género anteriores de los hombres que salen a trabajar y las mujeres que se quedan en casa cuidando al bebé quedaron obsoletos", dijo el hombre de 44 años.

"Volver a trabajar debería ser lo más fácil posible para ambos padres, los cuales tienen nuevas prioridades ahora", continuó.

En la estación de policía donde trabaja, Dodgson creó una sala de contemplación, un lugar tranquilo donde las madres pueden relajarse y guardar la leche en una nevera especial, y para que los padres descansen un poco después de una noche de sueño interrumpido.

La habitación tiene música y una iluminación de colores para ayudar a la relajación. Madres y padres también pueden intercambiar allí sus experiencias.

Dodgson explicó: "Está bien decir: 'Necesito descansar, necesito un minuto, necesito expresarme'".

"La culpa de madre me sigue a todos lados"

La cantante británica y celebridad televisiva Stacey Solomon tiene dos hijos: Zachary, de 9 años, y Leighton, de 5.

Y aunque ya están más grandes, todavía se siente mal cuando no está con ellos: "La culpa de madre me sigue a todos lados".

Stacey Solomon tiene dos hijos: Zachary, de 9 años, y Leighton, de 5. / BBC

"Incluso estando acá siento: 'Uh, no estoy con mis pequeños. Soy una persona horrible'. Es algo que te atormenta", reconoció Salomon, quien terminó tercera en una temporada del programa The X Factor.

La mujer de 28 años agregó: "Soy una madre trabajadora y siempre asumí que por eso me sentía culpable".

"Pero muchas de mis amigas, que como madres decidieron quedarse en el hogar, sienten la misma culpa pero por diferentes razones", contó.

"Me dicen: 'No les estoy mostrando a mis hijos con el ejemplo la importancia de salir a trabajar'", contó. "Las madres nos golpeamos constantemente".

"Un amigo se hizo pasar por el padre en una ecografía"

Ser madre soltera no es fácil. Pero si además eres joven, el estigma es todavía mayor, contó Fiona Small.

Su embarazo estuvo marcado por "la soledad y el aislamiento", dijo. Incluso una vez "un amigo se hizo pasar por el padre (de la bebé) en una ecografía", contó, solo para hacerla sentir más acompañada y menos juzgada.

Tras su experiencia, Fiona Small fundó Young Mums Support Network para apoyar a otras madres jóvenes y evitar que vivan el embarazo en soledad. / BBC

"Sentía vergüenza, sentía que era la única persona que estaba viviendo esta experiencia y que no tenía derecho a disfrutar del embarazo".

Small contó que veces no salía de la casa y solo lloraba. Sin embargo, no se lo dijo a nadie: "Tenía miedo de que si le contaba a alguien lo que me estaba pasando, me iban a sacar a mi hija".

Finalmente, fue diagnosticada con depresión severa y bipolaridad, lo que la llevó a estar un tiempo hospitalizada.

Ahora, con 38 años, lidera Young Mums Support Network ("Red de apoyo para mamás jóvenes"), una organización que creó con el objetivo de que otras mujeres no vivan la maternidad como un "viaje solitario", tal como ella lo sintió.

"La maternidad es un viaje, no un destino", afirmó. "Estamos acá tratando de hacer lo mejor que podemos y cuando das lo mejor, siempre es lo todo lo bueno que puede ser".

"Te sientes como los peores padres del mundo"

Cuando Lee Taylor y su esposa Elaine adoptaron a dos de sus hijos en 2001 y al menor en 2006, el matrimonio de Blackpool, al oeste de Inglaterra, sintió que existía una falta de apoyo psicológico para los padres adoptivos.

Lee Taylor cree que es importante darle mayor apoyo a los padres adoptivos. / BBC

"No nos brindaron toda la información sobre por qué nuestros niños estaban en un orfanato y qué les había pasado, por lo que no estábamos preparados para sus necesidades", dijo el hombre de 44 años.

"Comencé a sentir resentimiento por mi hijo mayor y mi esposa terminó con depresión porque no podíamos hacer frente a la situación. Te sientes como los peores padres del mundo, pero en realidad eres como todos los demás", agregó.

Para Taylor "es necesario que haya mayor transparencia en los procesos de adopción".

"Sentimos que el sistema estaba más preparado para apoyar a los padres biológicos que a nosotros".