Sorteo Mundial Rusia 2018: las selecciones favorecidas, las perjudicadas, el grupo de la "muerte" y las predicciones de BBC Mundo

La cuenta regresiva empezó. Faltan 195 días. Y luego de que este viernes se conocieran los grupos, el Mundial de Rusia 2018 se empieza a vivir de otra manera.

Analizamos cada uno de los ocho grupos, quién salió perjudicado y quién beneficiado, los partidos imperdibles de la primera fase y cómo serían los cruces en las rondas posteriores.

Grupo A

RUSIA / ARABIA SAUDITA / EGIPTO / URUGUAY

BBC

Si el ranking FIFA sirve de referencia, este es el grupo de menor calidad. La clasificación promedio es 45. Y el partido inaugural entre rusos y sauditas es, en teoría, el "peor" del Mundial.

Pero no hay ni un futbolero ruso que no se haya quedado contento tras el sorteo. Los locales suelen tener partidos medianamente accesibles en la primera fase y Rusia 2018 no será la excepción.

Uruguay, dos veces campeón Mundial (1930 y 1950) y tercero en Sudáfrica 2010, es el más fuerte del grupo y no debería tener problemas para avanzar de fase.

Si los delanteros Luis Suárez, Edinson Cavani y el defensor Diego Godín llegan en buena forma, la Celeste puede aspirar a los cuartos de final. Pero el gran escollo será superar los octavos: donde se espera que choquen con España o Portugal.

Luis Suárez espera poder celebrar en Rusia. / Getty Images

Rusia, el más débil pero el local, tiene la mesa servida para evitar el papelón de ser anfitrión y no superar la fase de grupos.

Egipto, que vuelve a una Copa del Mundo tras su última participación en Italia 90, tiene en el delantero del Liverpool, Mohammed Salah, su mejor carta para soñar con el pase a segunda fase.

La predicción:

Uruguay Egipto Rusia Arabia Saudita

Grupo B

PORTUGAL / ESPAÑA / MARRUECOS / IRÁN

BBC

El partido imperdible de la primera fase, por lejos, será el Portugal vs. España. Ahí, en el arranque, se definirá probablemente el primer lugar del grupo.

Leve favoritismo para España (campeona en Sudáfrica 2010), pero Portugal —campeona de la Eurocopa Francia 2016— tiene con qué hacerle frente a la selección de Gerard Piqué, Sergio Ramos y Sergio Busquets.

Los lusos han demostrado que no solo tienen a Cristiano Ronaldo.

España y Portugal se verán las caras en Rusia 2018. / AFP

Salvo una catástrofe, el grupo debería ser un paseo para ambos. Para marroquíes e iraníes, el premio fue haber llegado a Rusia.

La predicción:

España Portugal Irán Marruecos

Grupo C

FRANCIA / AUSTRALIA / PERÚ / DINAMARCA

BBC

Los galos, campeones en su tierra en 1998, pueden respirar aliviados tras quedar enmarcados en un grupo accesible.

Los dirigidos por Didier Deschamps confían en que el talento de Paul Pogba y Kylian Mbappé los lleve lejos en Rusia.

Dinamarca es la candidata a hacerle compañía en la segunda fase, aunque Perú, que vuelve a un Mundial tras 36 años, le puede dar la pelea.

Perú está de regreso en un Mundial. / Reuters

Australia el de menos pedigrí, aparece con mínimas chances de clasificar.

La predicción:

Francia Dinamarca Perú Australia

Grupo D

ARGENTINA / ISLANDIA / CROACIA / NIGERIA

BBC

A diferencia de otros mundiales, no hay un evidente "grupo de la muerte". Pero si hubiera que elegir uno, el D es el que sobresale.

Argentina entró al Mundial sufriendo y en la última fecha. Tiene jugadores para levantar el trofeo y tras la derrota en la final de Brasil 2014, los jugadores —Messi a la cabeza— querrán la revancha.

Debería superar el grupo en el primer lugar, pero la Argentina de Jorge Sampoli no deja de ser una incógnita.

AFP

La Croacia de Luka Modric tiene talentos suficiente para alcanzar instancias decisivas y debería superar el grupo sin mayores inconvenientes.

Pero el debutante Islandia, "el equipo de todos" tras su gran Euro 2016, y Nigeria, siempre una potencia africana, pueden complicarle la vida a los tres del grupo.

La predicción:

Croacia Argentina Islandia Nigeria

Grupo E

BRASIL / SUIZA / COSTA RICA / SERBIA

BBC

Brasil volvió a ser Brasil y es uno de los candidatos al título. Tras un mal comienzo en las eliminatorias, cambió de técnico y no volvió a perder.

Con Neymar a la cabeza, y tras el estrepitoso 7-1 contra Alemania que los eliminó de la peor manera del Mundial en casa, tienen suficiente talento para aspirar a su sexta Copa del Mundo.

La única selección que solo quedaría satisfecha si levanta la copa.

Suiza estuvo muy cerca de clasificar de forma directa por encima de Portugal y terminó entrando tras eliminar de forma polémica a Irlanda del Norte.

AFP

Con varios jugadores que militan en la Premier League, tiene experiencia suficiente para acompañar a los brasileños en la segunda fase.

Su principal escollo: Costa Rica. Los ticos sorprendieron al meterse entre los ocho mejores de Brasil 2014. Con una selección que mantiene la base de ese torneo, se van a tener fe para repetir en segunda fe. Y está bien.

Serbia es una selección impredecible con vasta experiencia de la mano de tres veteranos de la Premier League como Nemanja Matic, Aleksandar Kolarov y Branislav Ivanovic. Le hará partido a sus tres rivales, pero probablemente no sea suficiente.

La predicción:

Brasil Costa Rica Suiza Serbia

Grupo F

ALEMANIA / MÉXICO / SUECIA / COREA DEL SUR

BBC

Alemania quiere, y puede, ser el primer país desde Brasil en 1962 en retener el título. De no mediar algo extraño, será primera en su grupo.

Segundo puede pasar cualquier de los otros tres. México, en los papeles, es más fuerte, pero suecos y surcoreanos tienen con qué complicarles la vida.

La suerte de Suecia depende en buena medida de la presencia o no del delantero Zlatan Ibrahimovic.

AFP

Y Corea del Sur tienen en el delantero del Tottenaham, Son Heung-min, su carta más fuerte.

La predicción:

Alemania México Corea del Sur Suecia

Grupo G

BÉLGICA / PANAMÁ / TÚNEZ / INGLATERRA

BBC

Bélgica cuenta con algunos de los mejores jugadores del mundo (Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku) y aun así suele decepcionar en los grandes torneos.

Tiene equipo suficiente para alcanzar las semifinales y no debería tener inconveniente en superar el grupo.

Una Inglaterra que acostumbra a decepcionar a sus hinchas, siempre con expectativas desmesuradas, atraviesa un momento de renovación y de la mano de Harry Kane debería meterse entre los ocho mejores del torneo.

AFP

Para Panamá el premio es participar de su primer Mundial y tendrá en el choque con Túnez su mejor oportunidad para debutar una Copa del Mundo y no irse con las manos vacías.

La predicción:

Bélgica Inglaterra Panamá Túnez

Grupo H

POLONIA / SENEGAL / COLOMBIA / JAPÓN

BBC

Polonia era el cabeza de serie menos esperado y los colombianos se alegraron al caer en el grupo H.

Pero el equipo de Robert Lewandowski tiene con qué superar la primera fase y aspirar a más.

No es descabellado pensar que Colombia, que viene de tener su mejor actuación en un Mundial al alcanzar los cuartos de final en Brasil 2014, lidere el grupo.

AFP

Senegal y Japón no serán rivales fáciles, pero están al menos un escalón por debajo de los favoritos.

La predicción:

Colombia Polonia Senegal Japón

PREDICCIÓN PARA OCTAVOS DE FINAL

Uruguay vs. Portugal

Egipto vs. España

Francia vs. Argentina

Dinamarca vs. Croacia

Brasil vs. México

Bélgica vs. Polonia

Alemania vs. Costa Rica

Inglaterra vs. Colombia

PREDICCIÓN PARA CUARTOS DE FINAL

Portugal vs. Argentina

Brasil vs. Bélgica

España vs. Croacia

Alemania vs. Colombia

PREDICCIÓN PARA SEMIFINALES

Argentina vs. Brasil

España vs. Alemania

PREDICCIÓN PARA LA FINAL

Brasil vs. España