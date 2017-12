Disculpa pública: el nuevo capítulo en la controversia de la actriz Kate del Castillo por su serie en Netflix

La serie de la actriz Kate del Castillo en Netflix "Cuando conocí a El Chapo", aún desata escándalo en México.

Un grupo de diputados demandaron una disculpa pública a la actriz, "porque de manera ligera y sin dar fundamentos ni nombres, acusa a artistas mexicanas de prostituirse".

Los legisladores enviaron una carta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), donde afirman que Del Castillo “expuso calificativos inmerecidos para cualquier mujer mexicana”.

La queja se refiere a uno de los capítulos de la serie –estrenada el pasado 20 de octubre– donde la actriz habla sobre los años en que trabajó en la empresa Televisa.

En una ocasión, contó, fue invitada a una comida privada con ejecutivos que compraban publicidad a la televisora.

El requisito era acudir sola y "entretener", dijo, a los invitados. Del Castillo rechazó la propuesta porque le pareció "de lo más bajo".

"Literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices a los publicistas, que son la gente que mete el dinero en Televisa", dijo en el programa.

La reunión de Kate del Castillo y "El Chapo" Guzmán no se olvida en México. / AFP

El comentario causó escándalo. Algunos medios mexicanos publicaron que la actriz dijo que en Televisa había un catálogo de artistas "sexualizadas" en esos encuentros.

Kate aclaró en entrevistas que nunca habló de catálogo alguno, pero la polémica no cesó. El nuevo capítulo es la demanda para una disculpa pública.

Según los diputados esos comentarios afectan a las mujeres que se dedican a la actuación, pues además de difamarlas y estigmatizar "dañan su reputación, su derecho a la buena fama y su dignidad humana".

Hasta ahora Conapred no ha comentado nada sobre la denuncia de los legisladores.

"Persecución política"

Sin embargo, quien en realidad mencionó la palabra catálogo fue el productor Epigmenio Ibarra, quien realizó "La ingobernable", una serie anterior en Netflix protagonizada por Kate del Castillo.

En el polémico capítulo mencionó que en Televisa "había esta cosa terrible de considerar a la mujer un objeto", tanto en la pantalla como en las relaciones de trabajo.

Los medios mexicanos siguen la controversia alrededor de Kate del Castillo / AFP

"Como en Colombia las prepago famosas”, añadió. “O sea la televisión se volvía el catálogo, tu escogías en pantalla y bueno, había muchas actrices que por un papel eran capaces de cualquier cosa".

Pero Ibarra no fue incluido en el escándalo ni tampoco en la carta de los diputados a Conapred, pues hasta ahora las críticas se concentran en la actriz. ¿Por qué?

Algunos como la periodista y escritora Lydia Cacho creen que la artista es víctima de una persecución política porque logró contactar a Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", cuando era el hombre más buscado de México y las autoridades no lo encontraban.

La entrevista que sostuvieron del Castillo y el actor Seann Penn con el exlíder del Cartel de Sinaloa fue vista como una evidencia de la ineficacia de las autoridades para recapturar al capo.

Pero no es todo. Según la periodista, desde hace algunos años las autoridades mexicanas están molestas por las críticas de la actriz ante denuncias de corrupción y conflicto de interés.

Uno de ellos fue la compra de una mansión de US$7 millones por parte de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

El productor Epigmenio Ibarra dijo que en Televisa se cosificaba a la mujer tanto dentro como fuera de la pantalla. / AFP

En ese entonces, noviembre de 2014, la primera dama dijo que construyó la casa gracias a su sueldo en Televisa y la indemnización que recibió tras 25 años de trabajo.

Pero según un reportaje publicado en el portal Aristegui Noticias, la mansión se la vendió Grupo Higa, que ha recibido contratos de obra pública desde que Peña Nieto gobernaba el Estado de México.

"Ha sido un linchamiento"

Meses después, Kate del Castillo cuestionó la versión de la primera dama.

“Nunca me pagaron así, nunca gané ese dinero”, dijo a CNN. "Cuando estuve en Televisa, fui de las actrices importantes de la empresa… Cuando me divorcié no me alcanzaba el sueldo".

"No tenía para comprarme una casa de ese tamaño, a lo mejor la señor Angélica sí".

El comentario es parte de la controversia. Cuando la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) inició una investigación por la entrevista de los actores con "El Chapo", la periodista Cacho dijo que fue una reacción a las críticas de del Castillo.

Algunos dicen que Del Castillo sufre una persecución política tras haber entrevistado al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. / AFP

El gobierno mexicano, señaló a Univisión, no está acostumbrado a que desde el medio artístico se le critique "en temas tan nodales como la corrupción, los conflictos de interés como la Casa Blanca".

Para las autoridades no existe persecución política. Según el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo que sucedió con la actriz y el exlíder del Cartel de Sinaloa fue "apología del delito".

Hace unos meses, en junio pasado, Kate del Castillo denunció su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La actriz acusó al gobierno de Peña Nieto de violar sus derechos civiles y acusó de nuevo una persecución política.

"Ha sido un ataque, un linchamiento a mi persona sin duda, y no sé de quién específicamente, pero del gobierno en general desde luego", dijo.