"¿Te crees todas esas cosas?": la tensa discusión entre Dustin Hoffman y el presentador John Oliver sobre las acusaciones de acoso contra el actor

Durante un tenso debate público este lunes, el presentador John Oliver confrontó a Dustin Hoffman sobre las acusaciones de acoso en su contra.

Oliver estaba moderando un panel de discusión organizado por el Tribeca Institute en Nueva York con motivo del 20 aniversario de la película "Escándalo en la Casa Blanca" (Wag the Dog, también conocida como "Mentiras que matan" en Argentina" y "La cortina de humo" en España), protagonizada por Hoffman.

El presentador se hizo eco de las acusaciones de la guionista Anna Graham Hunter, quien el 1 de noviembre había dicho que el actor la manoseó durante un rodaje cuando ella tenía 17 años, en 1985.

Hoffman se defendió, sosteniendo que Oliver no tenía una "mente abierta" e incuestionablemente creía a quienes acusan.

"¿Te crees todas esas cosas que has leído?", le preguntó al moderador.

"Creo lo que escribió (Graham Hunter), sí", contestó Oliver. "Porque no tiene sentido que mienta".

El actor replicó: "Bueno, tampoco tiene sentido no haberlo dicho durante 40 años".

El intercambio entre Hoffman y Oliver fue reportado por el medio estadounidense The Washington Post, que posteó un video de la conversación.

"Tú no estabas allí"

Graham Hunter publicó su recuento de lo ocurrido con Hoffman el pasado mes de noviembre en The Hollywood Reporter. Incluyó entradas de un diario que dijo haber escrito en el momento que tuvo lugar el presunto comportamiento inapropiado del actor.

El presentador John Oliver le contestó a Dustin Hoffman que creía lo que había dicho Graham Hunter "porque no tiene sentido que mienta". / Getty Images

"Tengo el máximo respeto por las mujeres y siento terriblemente si pude haber hecho algo que la pusiera en una situación incómoda", respondió el veterano actor en aquel momento.

"Lo siento. Eso no refleja quién soy".

Pero este lunes, durante la conversación del panel, Hoffman destacó que había una palabra clave: el condicional 'si'. "Si hice algo que la pudiera incomodar. La palabra 'si' es importante", recalció.

Oliver dijo que ese era el tipo de respuesta que le molestaba porque "refleja quién era".

"Si eso ocurrió y no muestras ninguna prueba que demuestre que no pasó, entonces hubo un período de tiempo en el que acosabas a mujeres. Parece que te lavas las manos diciendo 'no era yo'. ¿Entiendes por qué da esa sensación?", continuó Oliver.

Hoffman replicó: "Es difícil responder a esa pregunta. Tú no estabas allí".

"Me alegro", zanjó Oliver.

"No conozco a esta mujer"

Graham Hunter trabajó como becaria durante el rodaje de "Muerte de un viajante", en 1985.

"No conozco a esta mujer, nunca la he conocido", dijo Hoffman. "Si la he visto alguna vez, fue estando rodeado de gente".

Hoffman explicó que era normal hablar sobre temas como el sexo en un equipo de rodaje, que según él, llega a ser como "una familia".

Decenas de mujeres acusaron al otrora poderoso productor Harvey Weinstein de acoso sexual. / Getty Images

Según el Washington Post, Hoffman acusó a Oliver de hacer una "increíble suposición" sobre él, agregando, sarcásticamente: "Llevaste el caso mejor que nadie. Soy culpable".

El del actor no es el primer gran nombre de Hollywood en ser salpicado por acusaciones de acoso sexual.

El otrora poderoso productor Harvey Weinstein fue acusado por más de 50 mujeres de actos como violaciones y agresiones sexuales. Weinstein, quien rechaza los señalamientos, fue expulsado de la Academia de Cine de Estados Unidos.

Poco después, el aclamado actor Kevin Spacey salió a disculparse tras ser acusado de abuso sexual a un niño actor en 1986, aunque dijo que no recordaba ese encuentro.