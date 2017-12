Cuáles son los 10 éxitos musicales que se vieron más en YouTube en 2017 (y la mitad son latinos)

Des-pa-ci-to.

Encontrar a una sola persona que no sepa entonar estas silabas al ritmo del conocido tema que Luis Fonsi y Daddy Yankee lanzaron a principios de este año es una tarea difícil.

"Despacito" generó tal furor en todo el planeta que se su videoclip se convirtió en el más visto en la historia de YouTube, batiendo el récord en tan sólo 204 días y destronando a la hasta entonces favorita (durante los últimos cinco años), "Gangnam Style", del cantante surcoreano Psy.

Pero la pegadiza canción de los puertorriqueños rompió un segundo récord: su video fue el primero en alcanzar 3.000 millones de vistas y el único en la historia de la plataforma de Google en llegar a los 4.000 millones (y sigue sumando).

"Despacito" dio la vuelta al mundo: fue el video del año en más de 50 países.

Y el "top 10" de YouTube está repleto este año de nombres latinos y españoles que coronaron sus cifras absolutas, según explicó la compañía en su resumen anual.

¿Quienes completan esa lista?

2. Ed Sheeran – "Shape of you"

El video "Shape of you", del cantante Ed Sheeran, fue un éxito mundial. (Foto: Ed Sheeran/YouTube) / BBC

El video de "Shape of you", del cantante y compositor británico de 26 años Ed Sheeran, fue un éxito mundial y se coloca en el segundo puesto de la clasificación de YouTube.

Además, es el soundtrack dels egundo video no musical más visto este año en la plataforma, en el que el coreógrafo Kyle Hanagami muestra cómo bailar el tema.

Y es el sexto más visto en toda la historia de YouTube, con más de 2.500 millones de vistas.

En Spotify, sin embargo, fue el más escuchado, donde sí logró superar a "Despacito".

3. J Balvin, Willy William – "Mi gente"

Grabado en Medellín y Miami, el colorido video de "Mi Gente", de J Balvin, muestra parte de la cultura indígena colombiana. (Foto: Universal Music Latin) / BBC

La medalla de bronce de YouTube se la lleva otro éxito latino, "Mi Gente", que alcanzó los 1.000 millones de vistas en tan sólo 103 días, el cuarto más rápido en la historia.

El colombiano J. Balvin grabó entre Medellín y Miami el video que ilustra la canción.

"Es increíble. Es una bendición", le dijo a la BBC el artista de Medellín, que fue ganador del Grammy Latino 2016 por su disco "Energía" como mejor álbum de música urbana.

4. Maluma – "Felices los 4"

Los videoclips del cantante colombiano Maluma son controvertidos pero altamente populares. (Foto: MalumaVEVO/Youtube). / BBC

Otro colombiano, Maluma, está un puesto por debajo de Balvin.

Su videoclip de la canción "Felices los 4" fue uno de los diez más rápidos en la historia de YouTube en sobrepasar los 1.000 millones de vistas.

Aunque no fue tan polémico como el de otro de sus éxitos musicales de 2017, "4 babys", al que algunas voces feministas tildaron de "absolutamente denigrante".

Cuatro videos de Maluma superaron los 1.000 millones de vistas, incluidas sus colaboraciones con Shakira y Ricky Martin.

5. Bruno Mars – "That's what I like"

Bruno Mars ha logrado superar los 1.000 millones de vistas en cuatro de sus videos. (Foto: Bruno Mars/YouTube). / BBC

El estadounidense Bruno Mars tuvo éxito con el clip de "That's what I like", que se colocó el quinto este año en YouTube, superando también los 1.000 millones de vistas, y fue el segundo más visto en el canal del cantante.

Hasta ahora, cuatro videos de Bruno Mars han logrado superar ese récord.

El productor de 32 años actuó este 5 de diciembre en Bogotá, Colombia, delante de 45.000 personas. También pasó este año por Argentina, Chile, Perú y Ecuador.

6. Chris Jeday – "Ahora dice" ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

El puertorriqueño Chris Jeday triunfó con este video de su tema "Ahora dice". (Foto: ChrisJedayVEVO/YouTube) / BBC

Otro video latino que se coloca en la lista es de la canción "Ahora dice", del puertorriqueño Chris Jeday, en el que colabora con J. Balvin y otros dos reyes del reggaetón, Ozuna y Arcángel.

Ozuna es también de Puerto Rico y es el séptimo artista más visto en la plataforma de videos.

Los cuatro artistas que produjeron el tema obtuvieron entre todos más de 10.000 millones de vistas en YouTube este año.

7. Nicky Jam – "El amante"

Nicky Jam tiene más de 10 millones de suscriptores en su canal de YouTube. (Foto: NickyJamTV/YouTube). / BBC

El video oficial del tema "El amante", del estadounidense de origen puertorriqueño y dominicano Nicky Jam es el séptimo en la lista.

Este es el segundo año que Nicky Jam aparece en el "top 10" de YouTube. El año pasado, "Hasta el amanecer" fue la única canción en la lista que no era en inglés.

El cantante de reggaetón ya tiene dos videos con más de 1.000 millones de vistas y su canal alcanzó este año los más de diez millones de suscriptores.

8. Jason Derulo – "Swalla" (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)

Jason Derulo colaboró de nuevo con el rapero estadounidense Ty Dolla $ign.(Foto: Jason Derulo/YouTube). / BBC

El estadounidense-haitiano Jason Derulo tiene el octavo puesto con el clip de su canción "Swalla", rozando los 1.000 millones de vistas.

Este es el segundo año consecutivo que una canción en la que participa el rapero estadounidense Ty Dolla $ign se coloca en la lista.

En el caso de Nicki Minaj, tres de sus temas superaron los 1.000 millones de vistas.

9. DJ Khaled – "I'm the One" ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

DJ Khaled y Justin Bieber aparecen en este video. (Foto: DJ Khaled/Youtube) / BBC

"I'm the one" es el video más visto en el canal del rapero estadounidense descendiente de árabes palestinos DJ Khaled, con el que duplicó el número de vistas hasta ahora.

En él colaboró con Justin Bieber, quien ya tiene cuatro videos que superan los 1.000 millones. Esta es la primera vez desde 2010 que Bieber se cuela en la lista de YouTube.

10. Enrique Iglesias – "Súbeme la radio" ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

Enrique Iglesias logró el éxito este año con "Súbeme la radio". (Foto: EnriqueIglesiasVEVO/Youtube) / BBC

El español Enrique Iglesias cierra el ranking con"Súbeme la radio".

Su canal de YouTube ya tiene más de 12,6 millones de suscriptores y 9,7 millones de vistas.

Con 2.400 millones, su tema "Bailando" sigue siendo el segundo video en español más visto en la historia de YouTube. (En el trono, por supuesto, está "Despacito").

