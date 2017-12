El polémico (y exitoso) video del cantante británico Ed Sheeran que le valió acusaciones de fomentar el "turismo de pobreza"

El cantante británico Ed Sheeran logró una gran popularidad este año. Pero se vio envuelto en un premio que no lo deja bien parado.

El video que hizo el cantante para la organización benéfica británica Comic Relief recibió el premio "Rusty Radiator", al "video de recaudación de fondos más ofensivo y estereotipado del año".

Los Premios Radi-Aid es un evento anual creado por el Fondo de Asistencia Internacional para Estudiantes y Académicos de Noruega que desde 2013 galardonan al mejor y peor de los videos de recaudación de fondos para caridad.

El cortometraje muestra a Sheeran en un viaje a Liberia en el cual conoce a dos niños que están durmiendo en un bote en la playa.

Se conmueve tanto por la difícil situación, que decide actuar en ese momento, ofreciéndose alojarlos en un hotel hasta que se encuentre un hogar permanente para ellos.

El anuncio fue visto más de seis millones de veces, y fue parte de una campaña para recaudar fondos que reunió más de US$109 millones para causas en todo el mundo, incluida la ayuda a niños en Liberia.

La campaña logró sensibilizar a la gente que decidió llamar por teléfono y donar. Entonces, ¿qué es lo que está mal exactamente?

https://www.facebook.com/officialrednoseday/videos/10155251940069455/?hc_ref=ARRKNYE9e_4-6ohWGCInUTD1PmPVxPpNyUNA_KNk_XfKvj6JMV-J8mjkNT86Cs56t4M

Celebridad

"No se trata realmente de lo que está mal con el video", le dice a la BBC el fotógrafo ugandés Edward Echwalu, que es miembro de la organización Rusty Radiator. "Sino de la idea general de que tienen que traer una celebridad occidental".

"No tiene idea de lo que hay en el continente. Mírenlo: se sintió emocionalmente conectado con la situación, y eso me dice que no tenía idea y que no está preparado para enfrentarse al tipo de dificultades que enfrentan las ciudades africanas".

¿Por qué a las organizaciones benéficas les gusta traer celebridades y ponerlas en estos videos?

"Nos gustaría poder hablar directamente con el público, pero lo que encontramos es que si quisiéramos hablar sobre el fantástico trabajo que hacemos, las personas de la televisión no nos dan la palabra", dice Mike Noyes, de "ActionAids", asociación sin fines de lucro que lucha contra la pobreza y la injusticia.

"La realidad es que, ya sea la televisión, la revista Cosmopolitan o el Daily Mail, es la participación de la celebridad lo que la hace interesante y accesible".

Reconocimiento para Batman

Los organizadores detrás de Rusty Radiators tienen otra categoría: el Golden Radiator Award, que premia "al video de recaudación de fondos con más matices, inspirador y orientado a soluciones".

Fue para Batman, de War Child Holland. El jurado lo describió como un video "poderoso" y "una imagen efectiva de cómo es la crisis humanitaria".

https://www.facebook.com/warchildholland/videos/10154265338042553/

"El salvador blanco"

Sheeran también fue acusado de jugar a ser el "salvador blanco": metiéndose en las vidas de las personas y haciendo grandes gestos, aunque algunos opinan que en realidad todo lo que hacen es ponerse a ellos mismos en el centro de la escena y con poca comprensión de la situación general.

Mucho en este video está centrado en la experiencia de Sheeran, dice Echwalu, al igual que las personas que van a hacer voluntariado en países y pasan su tiempo subiendo selfies en las redes sociales.

Para Echwalu, esto desvirtúa lo que debería ser el enfoque: la experiencia de la persona en vez de la que recibe la ayuda.

Además, aquellos que se oponen a videos como este se quejan porque carecen de contexto para garantizar que las personas entiendan lo que está sucediendo y, según Echwalu, se involucren en una situación que es más amplia, que no refleja un continente diverso.

"Occidente está muy mal informado", dice. "Definitivamente el continente tiene problemas y depende de la ayuda extranjera".

"Pero si no se entiende muy bien el continente, se podría pensar que deberíamos depender de la ayuda extranjera. Personalmente creo firmemente que incluso sin la ayuda del exterior, pero con un liderazgo adecuado, estaríamos bien", analiza.

Sheeran fue acusado de practicar "turismo de la pobreza" al protagonizar un video de una organización de caridad en Liberia. (Foto: Comic Relief) / BBC

Humanizar

¿Cómo crear exactamente un video que respete a la persona y transmita el mensaje? Para Echwalu, que ha pasado mucho tiempo con las personas que buscan refugio en Uganda, la respuesta es simple: humanizar a las personas.

"Usar la voz de la gente y no escoger cualquier niño que ni siquiera puede decir su nombre", dice.

"Una forma ideal es contar historias. Y que sean historias positivas sobre las ambiciones: estamos aquí, estamos comenzando una nueva vida, dónde te ves a ti mismo, ese debería ser el enfoque".

Noyes está de acuerdo. La asociación ActionAid tomó la decisión de trasladar su sede a Johannesburgo, Sudáfrica, para estar más cerca y comprender mejor a las comunidades a las que intenta ayudar.

Así está mostrando historias de aquellos a quienes ayudan en un primer plano.

Desafortunadamente, las buenas noticias no siempre tienen el gran impacto que desearían.

"Creo que hay un tema en los medios: las malas noticias son más interesantes que las buenas", opina. "El desafío es contar la historia verdadera, con dignidad y respeto".

La organización Comic Relief comenzó en 1985 y ha recaudado donaciones por más de U$S1.000 millones. (Foto: Comic Relief) / BBC

Al ser consultada sobre el galardón, la directora de Comic Relief, Liz Warner, dijo que "con razón hay que desafiar a organizaciones como Comic Relief a ser tan responsables y relevantes como sea posible cuando transmiten problemas".

Echwalu también quería dejar en claro que sabe que Sheeran no tenía nada más que buenas intenciones.

"Lo conmovió y me alegro. Tenía buenas intenciones, ¿pero el hecho de llevar a un niño por un par de noches en un hotel? A largo plazo, no es nada. No ayuda a los cientos de otros que quedaron atrás", opina.