Cómo reaccionan a un piropo las mujeres de diferentes culturas en América Latina

FOTO Mehmet Genç

Hace dos años, el fotógrafo turco Mehmet Genç se embarcó en su último proyecto, visitando comunidades indígenas en América Latina.

Tal y como sugiere su nombre de Instagram "Rotasizeyyah" ("nómada sin ruta" en español), la instantánea que originó esta iniciativa, a la que llamó You are so Beautiful" ("Eres muy hermosa"), fue completamente improvisada.

En enero de 2015, Genç se encontraba en San Cristóbal de las Casas, en México.

Había estado tratando de lograr que una mujer a la que iba a fotografiar se sintiera más cómoda ante la cámara. Y, cuando no funcionó pedirle que sonriera, comenzó a decirle lo bonita que era.

"Necesitaba romper el hielo", dice Genç.

"Requería algo que fuera fácil de decir y que le hiciera mostrar una expresión. ¿Y qué hay mejor que un cumplido para romper el hielo? Crea una conexión directa y hace que la gente se relaje y sonría".

El resultado de esa escena, explica, fue tan grato y sincero que lo escogió como tema para su nuevo proyecto.

Genç sigue capturando el poder de sus cumplidos y tiene pensado continuar haciéndolo hasta octubre de 2017.

Pero las fotos que ya ha publicado en su página web muestran el increíble efecto que unas simples palabras pueden tener sobre las personas.

Crédito Mehmet Genç / BBC

Cuando le pregunté si podía tomarle una foto, Matilda, de Quetzaltenango, Guatemala, dijo: "No tengo dientes. Por favor, no me hagas reír".

Pero después de decirle que era hermosa, ya no pareció importarle.

"Los dos nos reímos mucho. Fue un momento muy agradable", explica Genç, añadiendo que esa es una de sus instantáneas favoritas.

Crédito Mehmet Genç / Getty Images

Margarita estaba vendiendo fruta en un mercadillo callejero en Otavalo, Ecuador, cuando Genç se acercó a ella.

Accedió a posar para él después de que el fotógrafo le comprara algunos de sus productos, pero no sonrió cuando él se lo pidió.

Sin embargo, cuando le hizo un cumplido, le regaló una amplia y auténtica sonrisa.

Crédito Mehmet Genç / BBC

Zarekkim, de Sierra Nevada de Santa Marta, una remota zona montañosa de Colombia, solo habla su lengua natal, arhuaco.

Cuando llegó a aquel lugar, Genç aprendió a decir "qué bonita eres" en su idioma y capturó su abrumadora reacción frente a la cámara.

Crédito Mehmet Genç / BBC

Genç conoció a Juliana en un pueblo vecino de Cabo de la Vela, una zona costera en el norte de Colombia donde el desierto se junta con el mar Caribe.

La región es muy seca. Durante algunos meses prácticamente no llueve, y Juliana se pone una máscara para proteger su rostro del sol.

Ella estaba vendiendo sus artesanías cuando Genç se le aproximó. Y sonrió felizmente al recibir un cumplido.

Crédito Mehmet Genç / BBC

Meto, de la tribu Marubo, en la Amazonía brasileña, también hablaba solo su idioma nativo.

El fotógrafo aprendió a saludar en marubo y también a hacer el cumplido que, finalmente, la hizo reír ante la cámara.

Crédito Mehmet Genç / BBC

Mimba y su bebé Maya también forman parte de la tribu Marubo.

La joven era tímida y fue solamente durante la segunda visita a su casa cuando el fotógrafo logró obtener permiso para retratarla.

No obstante, se mostró relajada cuando él le dio el cumplido.

Crédito Mehmet Genç / BBC

Altena estaba sentada en el porche de su casa en Atalaia do Norte, Brasil, cuando Genç le preguntó si podía fotografiarla.

Era muy simpática, asegura él, y posó para varias tomas antes de ponerse a reír a carcajadas cuando le dijo lo hermosa que era.

Crédito Mehmet Genç / BBC

Cosmita, también de Atalaia do Norte, sorprendió a Genç con su reacción al cumplido.

"No he visto a ninguna otra persona que reaccionara de esa manera cuando le dije 'Eres muy bonita'", recuerda el fotógrafo.

Lee la historia original en inglés en BBC Travel