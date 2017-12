Cuáles son las posibles causas de las desgarradoras imágenes del famélico oso polar que se hicieron virales

Las imágenes son desgarradoras. Un oso polar moribundo y raquítico busca comida en la isla de Baffin, en el noroeste de Canadá.

Exhausto, el oso apenas arrastra con enorme esfuerzo sus patas para buscar restos en un basurero dejado por pobladores de esta región del Ártico canadiense.

Puedes ver el video aquí

Los autores de la foto no tienen dudas de que el animal falleció pocos días después.

Los osos polares cazan sus presas desde el hielo y éste está disminuyendo cada año en el Ártico.

"Ésta es la realidad de una muerte por hambre", escribió uno de los fotógrafos, Paul Nicklen.

"Los músculos se atrofian, no hay energía. La muerte es lenta y dolorosa".

Lafotógrafa mexicana Cristina Mittermeier, quien captó las imágenes con Nicklen, señaló: "Lloramos cuando filmamos este oso moribundo. Lo que vemos es el rostro del cambio climático".

El video se volvió viral y fue compartido ampliamente como un ejemplo del impacto del cambio climático.

¿Pero puede haber otras formas de interpretar las imágenes?

"Ejercicio de relaciones públicas"

Nicklen y Mittermeir son cofundadores de Sea Legacy, una organización de conservación que describe así su misión: "usar el poder narrativo de historias para crear el cambio que queremos ver".

Un periódico en Canadá, el National Post, señaló que las imágenes "no son producto del trabajo de un científico, un documentalista imparcial o incluso un observador casual. Son parte de un ejercicio de relaciones públicas muy calculado".

El biólogo Jeff Higdon especuló en Twitter que el animal podría haber estado enfermo y padecer una forma de cáncer agresivo.

"El oso no murió de hambre porque el hielo haya desaparecido de repente y ya no pueda cazar lobos marinos".

"La costa este de la isla de Baffin no tiene hielo en verano. (El video fue filmado en agosto, en el verano austral). Es mucho más probable que su estado demacrado se debiera a razones de salud".

Sin embargo, Higdon dijo que no podía afirmar con seguridad que el estado del oso se debiera a una enfermedad.

"No es la primera vez"

Los osos polares se alimentan en forma intermitente, y a menudo pasan periodos largos sin comer.

Logran sobrevivir porque ingieren cada tanto grandes cantidades de carne y grasa de lobos marinos y tienen reservas.

Los osos polares saludables, como éste en la provincia canadiense de Manitoba, pesan cerca de 400 kilos. / Getty Images

Leo Ikakhik, quien ha monitoreado durante años osos polares en la región canadiense de Nunavut, dijo a la cadena CBS que ha habido otros casos de osos muertos por inanición.

"No me sorprendió por completo ver las imágenes", señaló. "Estas cosas suceden. Probablemente todo el mundo quedó en estado de shock ante el video de este oso que era hueso y piel, pero no es la primera vez que veo algo así".

Ikakhik también especuló que tal vez el oso estaba enfermo o padecía una lesión que le impedía cazar.

¿Una visión del futuro?

El fotógrafo Paul Nicklen dejó en claro desde un comienzo que la historia del oso no estaba clara.

"No podemos probar que el oso esté en estas condiciones debido a la falta de hielo", escribió Nicklen en su comentario inicial a las imágenes en agosto.

"¿Pero es acaso una visión del futuro en momentos en que el hielo llegó a su nivel más bajo desde que se realizan registros?", agregó.

Por su parte, Cristina Mittermeier dijo a National Geographic: "Si bien no puedo decir con certeza que este oso se estaba muriendo de hambre debido al cambio climático, sé con seguridad que los osos polares dependen de una plataforma de hielo desde la que puedan cazar".

¿Por qué no ayudaron?

Ambos fotógrafos fueron criticados por no haber ayudado al oso, pero alimentar osos polares salvajes es ilegal en Canadá.

Y aunque no lo fuera, Nicklen dijo que "uno no anda caminando todo el tiempo cargando una pistola tranquilizadora y 200 kilos de carne de lobo marino".

Mittermeier señaló a National Geographic, que "acercarse a un oso polar famélico cuando no teníamos armas habría sido una locura".

En cuando a la controversia surgida en torno al video, la fotógrafa mexicana afirmó: "Estoy intentando no sentirme herida o triste por todos los comentarios negativos que generó la historia".

"En lugar de eso, decido enfocarme en las miles de reacciones positivas".