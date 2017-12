"Te voy a matar, no creas que no soy capaz": el estremecedor relato de la actriz Salma Hayek sobre el acoso sexual que vivió con el productor Harvey Weinstein

"Monstruo", esa es la palabra con que Salma Hayek se refiere al productor de cine Harvey Weinstein.

La actriz mexicana se convirtió este miércoles en la última en denunciar públicamente los episodios de acoso sexual que padeció al trabajar con el aclamado productor.

"Sus tácticas de persuasión iban desde hablar dulcemente y prometer cosas, hasta aquella vez que, en un ataque de ira, dijo las palabras más temibles: 'Te voy a matar, no creas que no soy capaz'", dice Hayek.

En un artículo publicado este miércoles en el diario The New York Times, la actriz escribió de múltiples agresiones y coerción que asegura vivió al trabajar con Weinstein hace una década.

Harvey Weinstein perdió su posición en las empresas cinematográficas que fundó tras destaparse el escándalo de acoso sexual en su contra. / Getty Images

Luego de las múltiples denuncias de los últimos dos meses, el productor ha dicho que estableció relaciones con consentimiento de mujeres, pero también aceptó que debe ponerse bajo tratamiento.

Hayek reconoce que tardó en ofrecer su testimonio para ahorrarse tener que explicar detalles de lo que había sucedido a sus seres queridos pero cambió de opinión "cuando tantas mujeres dieron un paso al frente para describir lo que les hizo Harvey".

"Tuve que enfrentarme a mi cobardía y aceptar humildemente que mi historia, aunque importante para mí, era solo una gota en un océano de confusión y dolor", dice

Su sueño por Frida

A principios de la década de 2000, Hayek dice que era "nadie" en el mundo del cine e intentaba incursionar en Hollywood, por lo que se acercó al que consideraba "el mago de la nueva ola del cine".

La mexicana quería llevar a la pantalla grande una producción acerca de la artista mexicana Frida Kalho y se acercó a Weinstein y su "imperio" del cine para materializar su sueño.

"Lo único que sabía de Harvey en ese momento era que tenía un gran intelecto, que era un amigo leal y que era un hombre de familia", cuenta Hayek.

Se sintió muy emocionada cuando Weinstein aceptó participar en la película que llevaría por nombre "Frida" y en la que esta actriz, hasta entonces solo conocida en las telenovelas mexicanas, vería su nombre en Hollywood.

Salma Hayek llevaba varios años intentando hacer una película sobre Frida Kalho, lo cual vio materializado tras ofrecer el trabajo a la productora de Harvey Weinstein. / Getty Images

"En mi ingenuidad, pensé que se había cumplido mi sueño. Había validado los últimos catorce años de mi vida y había apostado por mí, la 'nadie'. Dijo que sí", relata Hayek.

Pero luego de comenzar los trabajos para la película, comenzó a vivir lo que describe como "la ira maquiavélica de Harvey".

La pesadilla por Frida

En varias líneas de su relato, Hayek describe el calvario que tuvo que vivir en el trabajo día a día con Weinstein, a quien le tenía que decir "no" a sus constantes acosos.

Desde rechazar abrir la puerta de su habitación de hotel por las noches, rechazar ducharse con él, rechazar que le diera un masaje, hasta otras situaciones más graves: "No a dejarlo que me hiciera sexo oral", dice Hayek.

Esos "no" al productor, dice la actriz, fueron los que despertaron la "ira maquiavélica" en su contra, incluso llegando a las amenazas de muerte, por lo que la preproducción de "Frida" pronto se convirtió en una pesadilla.

"Para él yo no era una artista; ni siquiera era una persona. Era una cosa: una nadie, solo un cuerpo", dice la actriz en su texto.

"Me destruyó el alma"

Después de varias disputas que pusieron en riesgo la cancelación del proyecto, finalmente Hayek consiguió que iniciara el rodaje.

Para ese momento, explica Hayek, "terminó el acoso sexual, pero la ira aumentó".

Salma Hayek y su protagónico en "Frida" le abrió las puertas a la actriz mexicana en Hollywood. / Getty Images

Weinstein hizo uso de violencia verbal, según la actriz, pues le decía que lo único valioso era su "atractivo sexual".

"Me destruyó el alma, porque debo confesar que en ese momento, abrumada por una especie de síndrome de Estocolmo, quería que me viera como una artista: no solo una actriz capaz, sino alguien que podía identificar una historia que valía la pena contar y que tenía la visión para contarla de una manera original", señala Hayek.

Una escena erótica de "Frida", entre Hayek y otra mujer, fue una demanda del productor para que la película pudiera ver la luz, según la actriz.

"Mi mente entendía que tenía que hacerlo, pero mi cuerpo no dejaba de llorar y convulsionarse. En ese momento empecé a vomitar y todos en el set estaban a la espera de empezar a rodar", relata.

El cine, "tierra fértil"

Luego de varias amenazas del productor para que no se pusiera en cartelera, "Frida" finalmente tuvo su debut en 2002 y llegó el éxito en taquilla acompañado de seis nominaciones a los premios Oscar.

"Tengo que admitir que a veces era amable, gracioso e ingenioso, y eso era parte del problema: nunca sabías a qué Harvey te ibas a enfrentar", apunta Hayek.

Los casos contra Weinstein y otras figuras públicas han llevado a muchas mujeres a manifestarse contra el acoso con campañas como #MeToo (yo también). / AFP

Para la actriz mexicana, lo que vivió con Weinstein le hizo comprender la posición de poder de la que se valen algunos hombres para hostigar a las mujeres.

"Los hombres acosan sexualmente porque pueden. Y las mujeres estamos hablando porque, en esta nueva era, por fin podemos hacerlo", dice.

Hayek confiesa que nunca le hizo saber al productor cuánto le afectaban las situaciones hostiles del día a día de trabajar juntos, algo que la hace cuestionarse: "¿Por qué tantas de nosotras, las artistas, tenemos que ir a la guerra para poder contar nuestras historias si tenemos tanto que ofrecer?".

La actriz llega a la conclusión de que, mientras solo los hombres sean quienes tienen el poder y decidan en la industria del cine, seguirá habiendo una "tierra fértil para los depredadores".