Los números y récords que hacen de Pep Guardiola el mejor entrenador del mundo

Pep Guardiola tiene 46 años y diez de ellos como entrenador.

Una década en la que el técnico catalán le ha dado ha dado un nueva cara al fútbol.

"Guardiola es el mejor entrenador del mundo con una diferencia abismal", afirmó el fin de semana el periodista hispanoargentino Diego Torres.

"Ha transformado el juego y ha cambiado la sensibilidad: la inmensa mayoría de los niños, los futuros hinchas y los futuros jugadores, hace años que quieren jugar como se juega en los equipos de Guardiola", agregó.

Manchester City suma 16 victorias y un empate en la temporada. / Getty Images

Un estilo de posesión y movimientos que dio vida al mejor Barcelona de todos los tiempos y cambió la forma de entender el deporte del balón en Alemania con el Bayern Múnich y en Inglaterra al frente del Manchester City.

Hay aficionados que no comparten su manera de interpretar el juego y no hay dudas de que hay otros métodos para conseguir los objetivos máximos del fútbol —goles, victorias y títulos—, pero lo que no se puede obviar son los récords que ha dejado por su paso en la Liga, la Bundesliga y ahora en la Premier.

Lo nunca visto

Con la cómoda victoria 4-0 sobre Swansea el miércoles, el City se convirtió en el primer club en los 129 años de historia del fútbol inglés en lograr 15 triunfos consecutivos en la primera división.

Rachas más largas Fecha cuando terminó Club Partidos En curso Manchester City 15 Agosto 2002 Arsenal 14 Diciembre 1905 Bristol City 14 Enero 1905 Manchester United 14 Marzo 1951 Preston North End 14 Marzo 1892 Preston North End 13 Abril 1892 Sunderland 13 Octubre 1960 Tottenham 13 Diciembre 2016 Chelsea 13

Este sorprendente inicio de temporada también ha sido el mejor que jamás haya existido en la máxima división del fútbol en Inglaterra, cediendo solo dos puntos de los 51 posibles (el empate frente a Everton en la segunda jornada).

En forma Temporada Club Puntos* 2017-18 Manchester City 49 1960-61 Tottenham 46 2005-06 Chelsea 46 1888-89 Preston North End 45 2011-12 Manchester City 44 2006-07 Manchester United 44 1969-70 Everton 44 1990-91 Liverpool 44 1993-94 Manchester United 44

*Tras 17 partidos y calculado en base a tres puntos por victoria.

El Bayern Múnich logró 19 victorias consecutivas bajo las órdenes de Guardiola. / Getty Images

El próximo objetivo para el Manchester City es tratar de superar el récord de victorias consecutivas del fútbol europeo, que está en poder de otro equipo que lo logró con Guardiola en el banquillo.

De hecho, equipos dirigidos por el catalán han logrado las rachas de victorias más largas en España, Alemania e Inglaterra.

Rachas en Europa* País Club Fecha de última victoria Triunfos Alemania Bayern Múnich (Guardiola) Marzo 2014 19 Italia Inter Milán Febrero 2007 17 España Real Madrid Septiembre 2016 16 España Barcelona (Guardiola) Febrero 2011 16 Inglaterra Manchester City (Guardiola) En curso 15 Francia Burdeos Agosto 2009 14

*Principales ligas del fútbol europeo

¿Campeón?

Con su espectacular campaña el City se encuentra cómodamente en el primer lugar de la Liga Premier con 11 puntos de ventaja sobre su más cercano rival, Manchester United, y 14 sobre Chelsea.

Pocos dudan que Guardiola podrá celebrar su primer título en el fútbol inglés al final del año y aumentar su amplia cosecha de trofeos que consiguió en España y Alemania.

Con el FC Barcelona sumó 14 títulos en total, incluyendo tres ligas y dos Champions League, mientras que junto al Bayern Múnich ganó siete títulos en las tres temporadas que disputó entre 2013 y 2016.

Sin embargo, el técnico catalán opta por la cautela consciente de su difícil estreno en el fútbol inglés la pasada campaña -su primera como entrenador en la que no ganó un título- y en los antecedentes de la Premier.

En la temporada 1996-1997 Manchester United fue capaz de descontar 12 puntos al Newcastle para conseguir el título, o los 11 que recortó Arsenal a los diablos rojos en la temporada 1997-1998.

¿El mejor?

El legendario futbolista inglés Gary Lineker ha expresado en repetidas oportunidades su admiración por el estilo de juego que profesa Guardiola y no ha escatimado elogios cada vez que hace referencia al Barcelona que dirigió el catalán entre 2008 y 2012.

En su primera temporada con el Barcelona, Guardiola guió al equipo a ganar seis títulos, incluyendo la Liga de Campeones. / Getty Images

El ahora comentarista de la BBC compara el impacto que tuvo el conjunto azulgrana con el que está teniendo el City en Inglaterra, opinión que comparte el también Alan Shearer, goleador histórico de la Premier.

"No creo que haya duda de que es el mejor equipo que he visto, con los jugadores que tiene, con las ganas y deseo de ofrecer un espectáculo de tal nivel semana tras semana. Tiene que ser admirado".

Para el principal relator de la BBC, Jonathan Pearce, lo más destacable no es el número de victorias, sino la manera en las que las ha conseguido.

"Han habido grandes equipos en el fútbol moderno pero en términos de fluidez de juego y mostrarse como una fuerza irresistible, Manchester City es el mejor club que la Liga Premier ha visto", señaló Pearce.

"En todos mis años nunca he visto a un equipo jugar así", enfatizó.