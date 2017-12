El restaurante que en siete meses convirtió en el mejor de Londres en TripAdvisor sin existir ni servir un solo plato

Si te apetece salir a comer a un restaurante nuevo y ves uno muy recomendado en el sitio web Tripadvisor – que proporciona reseñas en internet- seguro que te animas a probarlo.

Pero a veces no hay que creerse todo lo que dicen las críticas en internet.

Un claro ejemplo de por qué es el caso de un bloguero que logró engañar a Tripadvisor y colocar a un restaurante en el número uno de los mejores de Londres sin que ni siquiera fuera un restaurante.

Así lo confesó el propio bloguero de la revista Vice, Oobah Butler, en su post.

Antes de trabajar en el popular medio, Butler trabajó en una plataforma que vendía reseñas falsas en webs como TripAdvisor y Yelp!

Escribir reseñas falsas por 10 libras le hizo pensar si existirían restaurantes falsos.

En abril de 2017 decidió comprobarlo por sí mismo montando el suyo propio: The Shed at Dulwich (El cobertizo de Dulwich).

Todo un éxito

Para llevar a cabo su plan hizo algunas fotos a su cobertizo, se compró un móvil de prepago, creó una página web y también publicó imágenes de sus creaciones culinarias ficticias, hechas a partir de productos no culinarios: desde pastillas de limpieza para inodoros y crema de afeitar, hasta esponjas para lavar platos.

Al iniciar su iniciativa, el cobertizo ocupaba el último puesto de Tripadvisor, el 18.149.

En poco tiempo y con la ayuda de amigos y gente cercana que realizaron reseñas falsas se colocó entre los mejores 10.000.

Se hizo tan popular que Butler empezó a sufrir las consecuencias de la fama de su cobertizo con constantes llamadas, emails y reservas con una antelación de 4 meses que esquivaba como podía.

Y al final, el 1 de noviembre logró lo que se había propuesto: era el número 1 en el ranking de restaurantes de Londres.

Es ahí cuando Butler se cuestionó la veracidad de TripAdvisor, que afirma dedica "tiempo y recursos significativos para asegurar que su contenido refleje las experiencias reales de los viajeros reales".

Visto esto, se puso en contacto para preguntar cómo es que había logrado eludir sus rigurosos controles.

"En general, las únicas personas que crean listados falsos de restaurantes son los periodistas en intentos erróneos de probarnos", fue la respuesta de un representante por correo electrónico.

"Como no hay ningún incentivo para que alguien en el mundo real cree un restaurante falso, no es un problema que experimentemos con nuestra comunidad habitual; por lo tanto, esta 'prueba' no es un ejemplo del mundo real", añadió.

Una vez logrado su objetivo abrió The Shed at Dulwich real.

Nunca había tenido más de tres invitados en casa, dice, así que pensó en presentar el "restaurante" como estaba descrito en la página web, pero no les sirvió comida como la de las imágenes. Los recibió con comida precocinada. En total, se gastó 31 libras en el supermercado.

"Invité a la gente a un restaurante con sillas apresuradamente montadas fuera de mi cobertizo, y se fueron pensando que realmente podría ser el mejor restaurante de Londres, solo por la clasificación de TripAdvisor. Podrías mirar esto cínicamente, argumentando que el olor de Internet es tan fuerte hoy en día que las personas ya no pueden usar sus sentidos correctamente. Pero me gusta ser positivo. Si puedo transformar mi jardín en el mejor restaurante de Londres, literalmente todo es posible".

Y después de todo lo que ha leído ¿le apetece comer en The Shed at Dulwich?