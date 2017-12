Rafael Ramírez manifiesta su deseo de ser candidato a la presidencia de Venezuela y ataca abiertamente a Nicolás Maduro: "Lo que ha hecho es destruir el legado del comandante Chávez"

La guerra entre Rafael Ramírez y Nicolás Maduro dejó de estar soterrada para ser pública.

Ramírez, exministro de Petróleo, expresidente de la estatal PDVSA y hombre muy cercano a Hugo Chávez, afirma ya abiertamente que desea ser candidato a la presidencia de Venezuela y critica duramente al actual presidente, Maduro.

"Maduro no ha podido con la situación del país, ha improvisado y lo que ha hecho es destruir el legado del comandante Chávez", acusó Ramírez en una entrevista que publica este sábado el diario venezolano "Panorama".

Ramírez dejó recientemente su puesto como embajador de Venezuela en Naciones Unidas a petición del presidente tras verter críticas contra el gobierno, a las que ahora pone nombre y apellido: Nicolás Maduro.

Las palabras del expresidente de PDVSA, que asegura ser fiel al fallecido Hugo Chávez, reflejan quizás división interna dentro del chavismo a pocos meses de unas elecciones presidenciales que tendrán lugar en el marco de una severa crisis económica.

El exministro está siendo investigado por la Fiscalía por su presunta implicación en un escándalo de corrupción en PDVSA por el que fue detenido recientemente su primo.

Rafael Ramírez fue hombre de confianza de Hugo Chávez. / AFP

"El fiscal miente descaradamente cuando dice que encontró documentos que me involucran en operaciones de compra-venta de petróleo, eso es mentira", replicó Ramírez las acusaciones.

"Definitivamente todas las acusaciones falsas tienen que ver con una retaliación política en mi contra", agregó en el diario en el que colabora como columnista.

Tras haber dejado su puesto en Naciones Unidas se desconoce su paradero. Teme volver a Venezuela y ser arrestado.

Crisis "inocultable"

Ramírez culpa al gobierno de la actual crisis económica que sufre el país, con la inflación más alta del mundo y desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

"Están destruyendo el legado del comandante Chávez. He advertido que la improvisación, la falta de conocimientos y la falta de decisiones oportunas ha provocado que nuestro país sufra una crisis económica que es terrible, que es inocultable", afirma el que fuera mano derecha de Chávez y el hombre que hizo que la petrolera estatal PDVSA sirviera a los intereses del Estado.

Maduro hizo vicepresidente económico a Ramírez, pero luego lo alejó a Naciones Unidas. / AFP

"El presidente Maduro no acepta críticas y por eso es que vienen contra mí, porque yo he levantado mi voz y he dicho lo que muchos piensan dentro del chavismo, pero se ha impuesto el miedo y la persecución como nunca", denunció.

"Aquí lo que hay es una incapacidad para gobernar, el presidente Maduro no ha podido con la situación del país, ha improvisado y lo que ha hecho es destruir el legado del comandante Chávez", afirma por primera vez mencionando directamente al presidente.

Ramírez también se refiere al caso de los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, condenados el jueves a 18 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

"Eso es un escándalo y como eso hay muchísimos más y todo el mundo sabe que allí hubo un abuso y grosero de lo que son las facilidades que da el Estado", dijo.

Rafael Ramírez critica el estado de PDVSA, la petrolera que dirigió por más de una década. / AFP

"Tengo todos los méritos"

Sobre sus aspiraciones presidenciales, que podrían estar detrás de las críticas y de la repuesta del gobierno, Ramírez dijo que al entorno del presidente le "aterra cualquier candidato alterno dentro del chavismo".

"Claro, yo puedo ser un candidato alterno", responde a la pregunta de si quiere ser candidato.

"Tengo todos los méritos para serlo, tengo toda la capacidad para sacar al país de esta situación, tengo toda la moral y el trabajo hecho junto al comandante Chávez", añade.