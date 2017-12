Vuelo entre Los Ángeles y Tokio es enviado de regreso luego de que un pasajero "abordó con el boleto equivocado"

Un avión con destino a Tokio en el que viajaban el músico John Legend y su esposa, la modelo Christine "Chrissy" Teigen, fue enviado de regreso a Los Ángeles luego de que alguien presuntamente abordara por error.

Según Teigen, el pasajero abordó en el aeropuerto de la ciudad estadounidense con un boleto de avión de otra aerolínea, pero esto no fue confirmado por las autoridades.

El avión fue enviado de regreso cuando llevaba cuatro horas de vuelo sobre el Océano Pacífico.

La aerolínea All Nippon Airways (ANA) solo informó que había habido un problema con los "planes de vuelo" de un pasajero.

Adonis Cutchlow, de la policía del aeropuerto, le dijo al diario Los Angeles Times que no había habido actividad criminal o ilegal a bordo del vuelo, y que no estaba claro por qué había regresado.

"Tantas preguntas"

El vuelo tendría que haber tardado 11 horas para llegar a Tokio. En vez, los pasajeros volaron durante ocho horas, solo para volver al mismo aeropuerto.

De acuerdo con una serie de tuits que posteó Teigen desde al avión a sus 9,2 millones de seguidores en Twitter, el pasajero en cuestión abordó el vuelo de ANA con un boleto de United Airlines.

https://twitter.com/chrissyteigen/status/945827499761692672

https://twitter.com/chrissyteigen/status/945830282715975680

"Primera vez que me ocurre en un vuelo: a 4 horas de despegar en un viaje de 11 horas y estamos regresando porque tenemos un pasajero que no debería estar a bordo de este avión. Por qué… por qué debemos regresar todos, no lo sé", escribió Teigen a las 22.23 del 26 de diciembre.

"Tantas preguntas y no tengo respuestas. Ellos tampoco. Esta persona debe estar mortificada", se compadeció.

"La persona tiene mucha suerte de que todos tenemos que bajar del avión. Imagina tener que bajar solo. ¡La vergüenza!", afirmó.

La modelo también se mostró crítica con los sistemas de controles del aeropuerto.

"Dicen una y otra vez que esta persona tiene un pasaje de United. Estamos en un vuelo de ANA. O sea que básicamente el escáner de tarjetas de embarque es solo una máquina que hace ruidos que no se registran en ningún lado", se quejó.

El sitio que rastrea vuelos Flightaware mostró cómo el avión hizo un giro pronunciado sobre el Pacífico, unas cuatros horas después de haber despegado de Los Ángeles, y regresó.

https://twitter.com/Raffywu/status/945866160054050821

Uno de los pasajeros a bordo recibió casi 60.000 "me gusta" y 1.000 seguidores nuevos cuando tuiteó una foto junto con Teigen y Legend.

Unas seis horas después de que aterrizara el vuelo, Teigen informó que estaba a bordo de otro avión.

"Subiéndome a otro vuelo, bendiciones", escribió a las 5.54 de este miércoles.

https://twitter.com/chrissyteigen/status/945940932813242368

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.