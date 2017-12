¿Quién es y qué hizo Azra Basic, "la novia de la vida y la muerte", la mujer sentenciada a la mayor pena por crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia?

Azra Basic, conocida como "la novia de la vida y la muerte", fue responsable de actos "particularmente crueles" durante el conflicto bosnio.

Esto, según el juez que la sentenció este miércoles a 14 años de prisión en un tribunal en Sarajevo, capital de Bosnia.

Se trata de la pena más alta impuesta a una mujer por crímenes de guerra cometidos durante el conflicto en la antigua Yugoslavia, en los años 90.

Basic fue declarada culpable de torturar a civiles serbios detenidos por las fuerzas bosnio croatas durante la guerra de los Balcanes.

Conocida bajo el nombre de Issabelle Basic en Kentucky (EE.UU.), donde vivió durante años, Azra Basic formó parte de una brigada "despiadada" de soldados croatas que, según la fiscalía bosnia, torturó y mató a prisioneros serbios en tres campos de detención.

Victimas y testigos de esos campamentos cuentan cómo Basic, ataviada con el uniforme del ejército croata y con cuchillos atados a su correa, cometió atrocidades como abrir la garganta de un prisionero y forzar a otros a lamer la sangre de cuerpos muertos.

¿Mujer muy agradable?

Sus vecinos en Kentucky, la describen en cambio como una "mujer agradable" y de "gran corazón".

Azra Basic no les ocultó del todo su historia.

Mas de 100.000 personas murieron durante la guerra en Bosnia. / Getty Images

El diario The New York Times entrevistó a miembros de la familia Loman, en Kentucky, con quienes vivió Basic, y éstos aseguraron que "no era exactamente un secreto".

La señora Loman cuenta la versión que escuchó de la hoy sentenciada: "La primera vez que mató a alguien, lo hizo porque no tuvo alternativas. Era matar o que la mataran. Nos dijo que le daba náuseas recordarlo y que luego de matar al primero, le resultó más fácil".

La "novia de la vida y la muerte" contó a los Loman cómo, en un principio, tuvo que huir de su casa con su hijo a causa del enfrentamiento bélico.

Su hijo murió de una enfermedad cardíaca y, según la versión que contó a esta familia estadounidense, fue capturada por fuerzas serbias.

Tras ello, se unió al ejército croata, que prometió mantenerla y darle cigarrillos.

Azra Basic ha insistido en que sólo formó parte de operaciones militares "ordinarias" contra tropas serbias y que no cometió ningún crimen de guerra.

Durante su testimonio ante la justicia bosnia, recordó que ella también había sido muy maltratada en campamentos de prisión serbios.

Y sus amigos de Kentucky le creen.

"Todo lo que hizo fue parte de operaciones del ejército", dijo la señora Loman, para quien su amiga es fundamentalmente una buena persona a la que el horror de la guerra forzó a tomar decisiones moralmente muy difíciles.

Refugiada

La croata musulmana llegó a Estados Unidos como refugiada en 1994.

Según el reportaje de The New York Times, la Cruz Roja le ayudó a asentarse en el país con su esposo, luego de que fuera víctima de un ataque con bomba que afectó a uno de su riñones.

Biljana Plavsic (izquierda), expresidenta de la autodenominada república serbia de Srpska, continúa siendo la más prominente mujer condenada por crímenes de guerra durante el conflicto bosnio. / Getty Images

Los cargos en su contra fueron presentados en 1993, pero la Interpol no la localizó hasta 2004.

El gobierno bosnio presentó un recurso de extradición en 2007 pero las autoridades estadounidenses pidieron más evidencias antes de ordenar su arresto en 2011.

Basic fue finalmente extraditada a Bosnia en noviembre de 2016, tras una larga batalla en los tribunales para impedir su traslado.

Al menos 100.000 personas murieron durante la guerra civil de Bosnia.

Uno de los peores episodios de la guerra fue la matanza de Srbrenica, que desgarró a muchas familias bosnias. / AFP

El conflicto duró más de cuatro años hasta que un acuerdo auspiciado por Estados Unidos le puso fin en 1995.

Biljana Plavsic, la antigua presidenta de la autodeclarada república Serbia de Srpska, sigue siendo la mujer más prominente sentenciada por crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia.

Plavsic, de 87 años, fue sentenciada a 11 años de prisión en 2003, tras haberse declarado culpable en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia en La Haya. En 2009 fue puesta en libertad tras cumplir dos tercios de su condena.

Pero los 14 años a que fue sentenciada Basic le dan el dudoso honor de ser la mujer con una mayor condena.

