El misterio del Zuma, el satélite militar de Estados Unidos que lanzó al espacio SpaceX y que ahora no se sabe dónde está

El misterio de Zuma, el satélite militar de Estados Unidos, ahora ronda el espacio.

Si al inicio el secretismo sobre la puesta en órbita del artefacto por la empresa de Elon Musk llamó la atención y generó interrogantes, las dudas esta semana giran en torno a su paradero.

Y es que ahora no se sabe dónde está el artefacto, que fue lanzado al espacio al domingo en un cohete de la empresa SpaceX, pero que se cree no llegó a entrar en órbita.

El Comando Estratégico del Pentágono, que monitorea más de 23.000 satélites, aseguró el pasado lunes que no ha registrado señales del nuevo dispositivo desde su lanzamiento.

Expertos consultados por medios como Bloomberg y el Wall Street Journal afirmaron que el satélite se salió se órbita, regresó a la Tierra, desintegrándose al entrar en la atmósfera.

La agencia Reuters, por su parte, informó que el Zuma "no se separó de la segunda etapa del cohete Falcon 9 y se supone que se ha roto o se ha hundido en el mar".

Sin embargo, el presidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, dijo en un comunicado que "después de revisar todos los datos hasta la fecha", su cohete había realizado la misión de forma satisfactoria.

"Si nosotros u otras personas encontramos lo contrario en base a revisiones adicionales, lo informaremos de inmediato. La información publicada que es contraria a esta afirmación es categóricamente falsa. Debido a la naturaleza clasificada de la carga útil, no es posible hacer más comentarios".

Las incógnitas que rodearon todo el proceso de puesta en órbita de Zuma ha llevado también a algunos a asegurar que todo se trata de una estrategia del Pentágono para que el satélite no pueda ser detectado por otros países con capacidad para localizar dispositivos espías espaciales.

La puesta en órbita se realizará desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida. / Getty Images

Qué busca EE.UU. con Zuma

De acuerdo con Mike Wall, periodista especializado en lanzamientos espaciales de la revista Space, lo más llamativo fue el secretismos en torno al lanzamiento, algo que considera "totalmente atípico", incluso aunque se trate de un satélite de seguridad nacional.

Y es que no solo no nunca estuvo claro qué haría Zuma una vez que estuviera orbitando a cientos de kilómetros de la superficie de la Tierra. No se sabe todavía, incluso, ni qué agencia de defensa estuvo detrás de su puesta en órbita.

Hasta ahora, solo se conoce que fue la compañía aeroespacial y de defensa Northrop Grumman (NG) quien contrató a la empresa de Elon Musk para el lanzamiento.

Según Wall, en las otras dos ocasiones en que SpaceX ha lanzado algún dispositivo de seguridad nacional se han conocido, al menos, los detalles básicos de la misión.

SpaceX realizó un lanzamiento hace unas semanas que causó alarma entre la población de California. / Getty Images

En un lanzamiento en mayo de 2017, la empresa espacial lanzó un satélite para la Oficina Nacional de Reconocimiento de EE.UU., la agencia que construye y opera la flota de satélites espías estadounidenses.

El otro tuvo lugar en septiembre pasado y fue la puesta en órbita de una especie de avión espacial robótico, el X-37B, para la Fuerza Aérea.

Sin embargo, el Zuma y su misión estuvieron por meses envueltos en una contradictoria nebulosa: por una parte, la difusión que le dio dando SpaceX al lanzamiento y, por el otro, las dudas sobre las funciones y objetivos del dispositivo.

Northrop Grumman contrató a la empresa de Musk para el lanzamiento. / AFP

NG solo ha descrito al Zuma como una "carga útil restringida".

BBC Mundo contactó con Northrop Grumman para conocer detalles sobre el satélite, el lanzamiento y el motivo por el que eligieron a SpaceX para su puesta en órbita, pero no respondieron a la solicitud de información.

Sin embargo, en un correo enviado a la revista Space, la empresa de defensa, aunque rechazó ofrecer datos particulares, explicó que el Zuma debía funcionar en la órbita baja de la Tierra, una zona en la que se encuentra la Estación Espacial Internacional (EEI).

Se trata de una información que, según Wall, poco o nada aporta, ya es en esa zona donde los satélites espías se codean con los de comunicaciones o los meteorológicos y la propia EEI.

De acuerdo con datos de la compañía, SpaceX realizó 17 misiones de lanzamientos con cohetes Falcon 9 en en 2017, todas ellas exitosas.

La última de ellas, por cierto, provocó un raro efecto en el cielo de California que causó alarma entre la población.

Queda por ver si en un futuro próximo se sabrá qué fue del satélite Zuma: si llegó a entrar en órbita o la operación falló.

*Este artículo se publicó originalmente en BBC Mundo el 5 de enero y ha sido actualizado con la información del lanzamiento del satélite.