Muere a los 46 años Dolores O"Riordan, la vocalista de la banda irlandesa de rock The Cranberries

La voz de la banda irlandesa The Cranberries, Dolores O'Riordan, murió repentinamente este lunes a los 46 años, según confirmó su publicista, Lindsey Holmes, en un breve comunicado.

El escrito señaló que la cantante y compositora irlandesa falleció en Londres, donde se encontraba participando en una grabación musical.

"Los miembros de la familia están desolados al escuchar las últimas noticias y han pedido privacidad en este momento tan difícil", indicó Holmes.

O'Riordan, oriunda de la ciudad de Limerick, en el oeste de Irlanda, llevó a la agrupación al éxito internacional en la década de 1990 con canciones como "Zombie" y "Linger".

The Cranberries saltó a la fama internacional con su álbum debut de 1993 "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" y pasó a vender más de 40 millones de discos en todo el mundo.

Problemas de salud

El año pasado, la banda anunció una gira que incluía Reino Unido, varias ciudades europeas y de Estados Unidos.

Sin embargo, en mayo de 2017, poco después de la gira europea, The Cranberries tuvo que cancelar el resto de las fechas en ese continente como resultado de los problemas de salud de O'Riordan.

El sitio web oficial de Cranberries citó "razones médicas asociadas con un problema de la espalda" que impidió que la cantante Dolores actuara.

Antes de la pasada Navidad, O'Riordan publicó un comunicado en Facebook en el que aseguraba que se estaba "sintiendo bien" y que había hecho su "primer concierto en meses", lo que llevó a muchos de sus seguidores a creer que pronto volvería a presentarse.

Era conocido que la cantante sufría un trastorno bipolar y estuvo a punto de ir a la cárcel tras un incidente en un avión en 2014 en el que sufrió un colapso nervioso.

