¿Cuál es el mejor mes, día y hora para buscar un nuevo trabajo?

Empezar el año con la idea de darle un cambio a tu carrera es más común de lo que parece.

Pero ¿existe un momento perfecto para buscar trabajo?

Los datos de las principales páginas de búsqueda de trabajo muestran que las búsquedas aumentan significativamente en enero: el año pasado el día en que hubo más búsquedas de trabajos en la página Monster fue el lunes 4.

Y seis de los diez días de mayores búsquedas del año también sucedieron en enero.

Datos de Indeed, otro sitio web global de trabajos, muestran que en Canadá, Alemania, Francia, y Estados Unidos, la cantidad de nuevos anuncios de trabajos da un salto significativo de diciembre a enero.

Mientras que diciembre aglutina el 7,2% de todos los anuncios del año, en Reino Unido enero se lleva un 9,4%.

"Diciembre tiende a ser el momento en que la gente reevalúa cuán satisfechos o insatisfechos están con sus trabajos", dice Jodi Chavez, presidente de Randstad Professionals, una compañía de reclutamiento global.

"Vemos más candidatos que buscan un cambio de trabajo a principios de año", comentó.

Pero a pesar de que las búsquedas de trabajos y las ofertas aumentan en enero, mediados de diciembre puede ser un mejor momento para empezar a solicitar un puesto, dice Paul McDonald, director ejecutivo de la firma de reclutamiento Robert Half.

En industrias que ofrecen bonos de final de año, los trabajos se vuelven inmediatamente disponibles en diciembre, una vez que sus empleados reciben su bono y renuncian.

"Para las compañías que siguen el calendario anual normal, diciembre es el final del cuarto cuatrimestre. Muchas firmas tienen la política de que si no se gastan el presupuesto anual en ese año lo pierden, no lo pueden pasar al año siguiente", dice McDonald.

"Así que si tienen un puesto abierto tienen la motivación para llenarlo inmediatamente o potencialmente podrían perder esa posición en el año nuevo".

Los datos y los expertos dicen que hay mucha búsqueda de empleo en diciembre y en enero. Pero ¿hay además otras épocas del año que sean particularmente buenas o malas?

La contratación durante los meses de verano en Europa y en América del Norte (de junio a agosto) puede ser lenta porque hay mucha gente de vacaciones.

Así que las contrataciones se aceleran justo antes del verano y al principio del otoño.

En resumen: tanto las ofertas como las búsquedas crecen en enero así que si tu compañía sigue el calendario natural, quizás sea mejor empezar a solicitar empleo en diciembre, cuando no hay tanta competencia y algunas posiciones pueden tener que ser ocupadas antes de enero.

¿Cual es el mejor día de la semana?

"Los expertos han sugerido que el lunes y el martes tienden a ser mejores días para responder", dice Chavez.

"No obstante, si un anuncio de trabajo sale el lunes, la mejor estrategia es no ser la primera persona que responde. Normalmente la gente ve qué es lo que llega, lo evalúan y después esperan a ver qué más llega. La primera persona pone la marca de partida, pero tú no necesariamente quieres ser esa persona".

Chávez añade que tampoco quieres solicitar el trabajo demasiado tarde, y recomienda enviar tu CV entre 12 y 24 horas después de que una posición se anuncia en internet, y durante las horas de oficina de la industria para la cual te postulas.

¿Cual es la mejor hora del día?

Datos de Indeed muestran que quienes buscan empleo en Europa tienden a hacerlo en la primera mitad del día, entre las 11 y las 14, y después de la cena.

Las búsquedas se relajan un poco durante el fin de semana y vuelven a empezar de nuevo el domingo por la noche, quizás cuando la idea de una nueva semana en el trabajo actual vuelve a estar presente.

¿Y si acaban de anunciar el trabajo de tus sueños? ¿Hay un momento estratégico en el que te conviene responder?

"Tienes más probabilidades de visibilidad si lo envías durante horas de oficina (…) si encuentras por la noche algo que te interesa, prepáralo todo y envíalo durante el horario de oficina del día siguiente, así tienes menos probabilidades de que tu solicitud se quede enterrada bajo una pila de CVs", recomienda Chavez.

"Si es una industria que sigue el horario habitual de oficina de 8 a 17, trata de enviarlo de 10 a 11 o de 14 a 15", dice.

Pero Chavez enfatiza que los horarios de oficina varían de un puesto a otro y la clave está en investigar cuándo los encargados de la contratación van a estar en sus escritorios.

Entonces, ¿hay un momento perfecto para solicitar trabajo? Para algunas personas la respuesta podría ser un martes en diciembre de 10 a 11.

Pero dado que muchas veces son robots los que escanearán tu currículo, Chavez y McDonald concuerdan en que lo más importante es asegurarte de que tanto tu CV como tu carta de presentación estén pulidos y ajustados específicamente para el puesto usando palabras clave para la industria.

Y eso sí se puede hacer a cualquier hora del día.

