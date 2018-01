Los espectaculares números que hacen de Roger Federer el más grande tenista de todos los tiempos (y el dato que lo pone en duda)

Todo lo que hace Roger Federer tiene una repercusión amplificada.

Ya no son solo sus títulos o su elegante forma de jugar, que quedó nuevamente de manifiesto con su victoria el domingo en el Abierto de Australia.

También lo es cada expresión que brota de su cuerpo.

Federer ha ganado tres grand slams en los últimos 12 meses. / Getty Images

Sea por las lágrimas que resultan contagiosas al final de un partido, tanto las de alegría por la victoria o las de dolor por una derrota.

O la ternura que transmite su selfie con "el animal más feliz del mundo".

O la admiración que genera su vida, como deportista y rodeado de su familia.

El 6 de julio de 2003 comenzó la cuenta con el primero de los ocho títulos que Federer ha ganado en Wimbledon. / BBC

Para muchos se trata de Mr. Perfect (el señor perfecto), se refieren a él como su "Majestad" o simplemente lo llaman The GOAT, la expresión que se usa en inglés para hablar del más grande de todos los tiempos (The Greatest of All Time).

Afirmación que se respalda en los espectaculares números que ha acumulado a lo largo de su carrera.

20

Número de títulos de Grand Slam que ha logrado desde que conquistó Wimbledon en 2003.

En su palmarés suma ocho trofeos en All England Club de Londres, seis en Australia, cinco en Estados Unidos y su solitario Rolando Garros, en 2009.

Nadie ha ganado más que él en el tenis masculino.

Pocos creen que podrá alcanzar los récords de Jimmy Connors, pero nadie descarta que pueda pasar. / Getty Images

96

Cantidad de torneos que ha ganado en su carrera.

El tenista suizo se encuentra en segundo lugar en la lista de todos los tiempos por detrás de los 109 trofeos que conquistó el estadounidense Jimmy Connors.

1.139

Total de victorias que ha logrado como profesional en contraste con las 250 derrotas que ha sufrido.

Pese a lo impresionante de la cifra no es la más alta de la historia.

Ese honor recae nuevamente en Connors, quien durante 26 años en el circuito alcanzó 1.256 triunfos.

15.145

Son millones el número de seguidores de Roger Federer en todo el mundo. / Getty Images

Son los juegos que ha ganado con su servicio de un total de 17.083 disputados.

Eso le da un porcentaje de victorias del 88,66%, la sexta mejor de todos los tiempos por detrás del croata Ivo Karlovic (92,01%), el estadounidense John Isner (91,37%), el canadiense Milos Raonic (90,86%) y los también estadounidenses Andy Roddick (90,11%) y Pete Sampras (88,75%).

115.050.482

Las ganancias en dólares que ha obtenido sólo en premios en los casi 20 años que ha estado como profesional.

A eso habría que sumarle todo lo que recibe fuera de la cancha por su imagen, que se calcula supera los US$1.000 millones.

¿23?

Es evidente que la trascendencia de Federer va más allá de sus números, pero también lo es que la aureola que lo acompaña se ha forjado a partir de ellos.

De allí que hay quien cuestiona que se trate del mejor tenista de todos los tiempos dado que hay dos tenistas contra quienes ha perdido más partidos que los que ha ganado: el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal.

Federer ha llorado en varias ocasiones en una final en Australia, pero la que más dolor le causó fue su derrota ante Nadal en 2009. "Me está matando", admitió. / Getty Images

Pero es frente a Nadal donde la diferencia sigue siendo amplia pese al resurgir del tenista suizo en los últimos años.

Nadal ha ganado 23 veces por 15 victorias de Federer, incluyendo 14 finales, lo que demuestra la superioridad del tenista de Manacor sobre su archirrival y amigo.

Otro de los argumentos resalta que mientras Federer aprovechó la ausencia de grandes rivales para sumar una gran número de Grand Slams, a Nadal le tocó competir en una época contra el propio tenista suizo y después frente a Djokovic, que ha ganado 12, y Andy Murray, ganador de tres.

Cuando Nadal ganó su primer Grand Slam en 2005, Federer ya sumaba cuatro y ese mismo año agregó otros dos más.

Desde entonces ha habido una paridad, aunque el español también predomina con 15 títulos frente a los 14 del tenista suizo.

Está claro que Federer ya ocupa un lugar en el Olimpo del deporte, pero también que el consenso sobre si se trata del mejor de toda la historia no es unánime.

