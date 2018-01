Cómo ver por internet el espectacular eclipse de la superluna azul de sangre

La rara coincidencia de fenómenos astrológicos que da como resultado la superluna azul de sangre ya empezó a ser visible en algunos puntos del planeta.

Se debe a un eclipse lunar que tiene lugar cuando la Tierra pasa entre el Sol y la Luna y ésta se encuentra en el punto más cercano a la Tierra durante su orbitar.

Se le conoce como azul porque así se le llama a la segunda Luna llena que tenemos en el mes. Y la palabra "sangre" se debe al color rojo oscuro que adopta la Luna durante el eclipse total, por la atmósfera de la Tierra que ilumina a nuestro satélite natural.

Esta es la primera vez en 152 años que coinciden estos fenómenos astronómicos. Y aunque en ningún país de la región se podrá apreciar a simple vista, se puede seguir en directo en este canal de YouTube de la Nasa y en los siguientes enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=wwMDvPCGeE0

Mejor vista

Pero ¿dónde podrá observarse en vivo este espectacular eclipse de la superluna azul de sangre?

Los más afortunados, si el clima lo permite, serán quienes estén ubicados en el oeste de Estados Unidos, al este de Asia o de Australia, quienes verán una Luna rojiza el miércoles por la mañana.

Los observadores en América del Norte, Alaska o Hawái, podrán ver el eclipse antes del amanecer el 31 de enero.

Quienes están en Medio Oriente, Asia, oriente de Rusia, Australia y Nueva Zelanda, la superluna de sangre azul podrá verse durante la salida de la luna en la mañana del 31 de enero.

En Europa occidental y gran parte de África y América del Sur el espectáculo será parcial, ya que son zonas que no están afectadas por el eclipse.

"En Estados Unidos (continental) la mejor vista será en el occidente", afirma Gordon Johnston de la NASA. "Pon tu alarma temprano y sal a mirar".

Sombra y penumbra

El paso de la Luna por la sombra de la Tierra tarda varias horas. Primero entra en la penumbra, la parte exterior, y luego la umbra, la parte más oscura que creará el color rojizo de la llamada totalidad del eclipse.

Tal como indica la NASA es posible que la fase de la penumbra pueda verse alrededor de las 4:51 hora local en la Ciudad de México y la fase de la umbra a las 5:58.

Pero debido a que el fenómeno coincidirá con la salida del Sol es poco probable que pueda verse claramente.

Las zonas más oscuras verán el eclipse lunar total. En las blancas no se podrá ver el fenómeno ni siquiera parcialmente. (Imagen: NASA) / NASA

Quienes podrán ver todo el espectáculo del eclipse total, de principio a fin, serán los observadores de California y del occidente de Canadá.

La fase de la umbra comenzará a las 3:48 a.m. tiempo del Pacífico.

A las 4:51 a.m. comenzará la totalidad con la mejor vista entre las 6:00 y las 6:00 a.m. hora local. Esta fase terminará aproximadamente a las 6:05 a.m.

Si el clima lo permite los residentes de Hawái también podrán experimentar el eclipse lunar de principio a fin, igual que quienes están en Alaska, Australia y este de Asia.

BBC

Para quienes están en América del Norte y no puedan ver el eclipse lunar este 31 de enero, tendrán otra oportunidad el próximo año cuando habrá otro de estos fenómenos, el 21 de enero de 2019 que será visible en todo Estados Unidos.

Ese día también habrá una superluna, pero no será azul.

Pero el espectáculo que ocurrirá este miércoles, el eclipse de superluna azul de sangre, no podrá volver a verse sino hasta dentro de 19 años, el 31 de enero de 2037.