Psicología y Buena Vida: el curso más popular en la historia de la Universidad de Yale enseña cómo ser feliz

Uno de cada cuatro alumnos de la prestigiosa Universidad de Yale se inscribió este mes en un curso nuevo llamado Psicología y Buena Vida, y enseña nada menos que cómo ser feliz.

"El objetivo principal del curso es que los estudiantes aprendan la ciencia de la felicidad y pongan en práctica esa ciencia", explicó Laurie Santos, psicóloga y docente a cargo de la materia, al periódico universitario Yale Daily News.

Con más de 1.200 alumnos inscriptos, Psicología y Buena Vida se convirtió en la clase más popular en los tres siglos de historia de Yale, venciendo el récord de 1.050 estudiantes que desde los años 90 tenía Psicología y la Ley, ofrecida por el presidente de la institución, Peter Salovey.

Pero ¿cómo se enseña a ser más feliz?

Psicología positiva

El curso, comúnmente llamado Psyc 157, se basa en los conceptos de la psicología positiva, un área científica fundada en 1998 que estudia la felicidad y el bienestar.

Laurie Santos es la profesora de la exitosa materia Psicología y Buena Vida. (Foto: Schirin Rangnick / Universidad de Yale) / BBC

Santos explicó a Yale Daily News: "Gran parte del curso abarca la comprensión de nuestros conceptos erróneos sobre lo que nos hace felices y por qué nuestra mente los genera".

"Luego revisamos la información sobre lo que realmente nos hace más felices y usamos 'reconexiones' (pequeños ejercicios para establecer nuevas conexiones cerebrales vinculadas con hábitos) para poner en práctica estos nuevos objetivos", agregó.

En concreto, las clases son dos veces por semana e incluyen desde disertaciones de Santos hasta quizzes, además de un examen escrito a mediados del semestre, dos proyectos de investigación y un trabajo final sobre superación personal propia.

Psyc 157 también tiene una aplicación llamada ReWi, la primera en la historia de Yale, donde los alumnos tienen que ir completando "una serie de actividades y tareas orientadas a vivir una vida más feliz, saludable y resiliente", según indica el programa.

Una tarea, por ejemplo, es escribir todos los días durante una semana en un "diario de gratitud".

"Es un grito de ayuda"

Para Santos la razón del gran interés que despertó Psyc 157 está en que los alumnos quieren un cambio.

"Creo que los estudiantes se están dando cuenta de que su vida en Yale no es tan feliz como podría y quieren tomar medidas para cambiarlo", dijo a Yale Daily News.

A lo que agregó: "Creo que los estudiantes quieren tener una conversación sobre salud mental y los niveles de estrés en el campus, y lo que pueden hacer para mejorar las cosas, y creo que esta clase podría ser un catalizador de algunos cambios culturales positivos".

En otras palabras, "es un grito de ayuda".

El mismo curso dictado en la prestigiosa Yale estará disponible gratis en la plataforma online educativa Coursera. / Getty Images

En redes sociales, foros y medios estadounidenses pueden leerse múltiples testimonios de estudiantes sobre cómo este curso los ayuda a lidiar con el estrés y a planificar sus vidas más allá de lo académico.

No obstante, algunos destacan que hay quienes cursarían para sumar puntos curriculares en una materia "fácil".

Cualquiera que sean las intenciones de unos y otros para inscribirse, el éxito de Psyc 157 se enmarca en una tendencia educativa más grande, de universidades adaptándose al nuevo estilo de vida de los millennials.

En 2015, por ejemplo, una de las clases más populares de la Universidad de Stanford fue Diseñando tu Vida, la cual enseñaba cómo tomar decisiones de vida importantes, ya fueran profesionales o personales, informó entonces la revista Fast Company.

Disponible online

A pesar de su popularidad como investigadora y directora de una de las residencias de la universidad, Silliman College, el récord histórico de inscripciones en su materia sorprendió a Santos, quien esperaba apenas un centenar de alumnos.

En su búsqueda por responder qué hace a la mente humana única, Santos ha investigado a nuestros parientes más cercanos: los monos. / BBC

También tomó por sorpresa a Yale, que debió mover las clases de Psyc 157 al principal auditorio de la institución, el Woolsey Hall, para generar suficiente espacio para todos los alumnos.

La popularidad de este curso incluso generó problemas con aquellas materias que coinciden en horario, debido a la notoria caída en sus inscripciones.

Incluso Santos dijo al diario The New York Times que el curso no se volverá a hacer debido a los problemas administrativos provocados.

No obstante, agregó, el material usado en Psyc 157 fue condensado en una serie de seminarios que próximamente se dictarán gratis en la plataforma online educativa Coursera bajo el título de La Ciencia del Bienestar.

