"Mi vagina intentó matarme": la comediante que encontró una original manera de llamar la atención sobre su enfermedad

Amy Vreeke pasó diez años de su vida sin saber qué tenía.

Los dolores menstruales eran insoportables y solo fueron empeorando con los años.

Incluso, le aparecieron nuevos síntomas que dificultaron su vida laboral y amorosa.

Solo cuando leyó el testimonio de la actriz estadounidense Lena Dunham, creadora y protagonista de la serie televisiva Girls de HBO, fue que consiguió el diagnóstico que los médicos no pudieron darle: sufría endometriosis.

La endometriosis "es la aparición y crecimiento de tejido endometrial (parte de la pared del útero que sangra durante la menstruación) fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica como en los ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino", le dijo a BBC Mundo Eduardo Cortés, ginecólogo del Kingston Hospital NHS Foundation Trust, en Reino Unido.

Si bien esta enfermedad crónica afecta a una de cada diez mujeres y al 50% de las que padecen infertilidad, existe poca información al respecto y no existe una cura ni se sabe qué lo origina.

Cada vez más dolor

"Comencé a sentirme mal desde que empecé con las primeras menstruaciones, a los 12 años, pero a medida que fui creciendo empezaron a aparecer otros síntomas, como problemas muy feos en los intestinos", contó Vreeke a la BBC.

"Luego, cuando empecé a tener sexo, sentía mucho dolor y solía sangrar después. No era algo que estuviera bueno".

La joven de 25 años agregó: "Tampoco estaba bueno en términos de las relaciones, ya que la parte sexual no funcionaba muy bien para mí. Entonces a veces eso hacía las cosas difíciles".

La actriz Lena Dunham ha hablado públicamente sobre su endometriosis, motivo por el cual fue operada en varias oportunidades. / Getty Images

"No entendía por qué me pasaba y pensaba: 'Quizás todas se sienten así y simplemente no hablan sobre el tema'. La verdad es que yo misma pensaba que estaba exagerando", continuó.

Si bien en muchos casos la endometriosis no dificulta la vida normal, en otros puede llegar a generar un gran impacto.

Según el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, los principales síntomas de la endometriosis son los dolores de panza o espalda que llegan a impedir las actividades normales durante la menstruación, dolor durante o después de tener relaciones sexuales y dolor al orinar o defecar durante el período, así como diarrea o constipación.

También genera dificultad para quedar embarazada y puede llegar a producir fuertes sangrados en los períodos, obligando a usar gran cantidad de toallas sanitarias y tampones.

Cuando finalmente recibió el diagnóstico médico, Vreeke se sintió aliviada: "Es bueno saber que existe una razón".

Si bien no existe cura, hay tratamientos para la endometriosis como la laparoscopía. / iStock

De acuerdo con una investigación de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, el diagnóstico de endometriosis en el país suele llegar entre 3 y 11 años después de que la mujer empieza a sentir los síntomas.

"Abrir la conversación"

Hoy en día Vreeke se ríe de esta enfermedad que tanto dolor le ha causado.

De hecho, como comediante, encabeza un espectáculo de stand up llamado: "2016: el año en que mi vagina intentó matarme", donde trata sobre cómo es vivir con endometriosis.

"(El doctor) me sentó luego de la primera cita médica y me dijo: 'Amy, el ambiente es muy hostil ahí adentro'. Suena como si vivieran osos grizzly ahí adentro", bromea la británica en su show.

En entrevista con la BBC, Vreeke opinó: "La razón por la que las personas no son diagnosticadas por tanto tiempo es que las mujeres no se sienten bien hablando sobre el tema, porque no saben si pueden, si van a ser juzgadas o si va a crear una atmósfera extraña".

"La idea es abrir la conversación y creo que muchas mujeres se sienten aliviadas de escuchar a alguien bromeando sobre el tema".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.