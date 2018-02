El inesperado giro que dio el caso de la misteriosa muerte de la estrella de Hollywood Natalie Wood con el señalamiento de su marido, Robert Wagner, como persona de interés

El enigmático caso de la muerte de Natalie Wood dio este jueves un nuevo giro.

La policía que investiga la misteriosa muerte de la actriz estadounidense informó que su marido, el también actor Robert Wagner, fue declarada "persona de interés" en el caso.

Investigadores de Los Ángeles, California, justificaron la decisión en el hecho que Wagner "ha cambiado su versión constantemente" sobre la muerte de su esposa y su relato de los eventos no es congruente.

El cuerpo de Wood, de 43 años, apareció flotando en aguas de la Isla de Santa Catalina, en el sur de California, una noche de noviembre de 1981, no lejos del yate Splendour en el que viajaba junto a su esposo y el actor Christopher Walken.

Dos semanas después, las autoridades calificaron su muerte como un accidente, pero las dudas no se despejaron y el caso se reabrió en 2011.

"Con los avances de la investigación en los últimos seis años, creo que Wagner es más una persona de interés ahora", explicó John Corina, agente de la oficina del alguacil del condado de Los Ángeles.

Robert Wagner y Natalie Wood se casaron en 1957, se separaron en 1962 y se volvieron a casar en 1972. / Getty Images

"Sabemos que fue la última persona que estuvo con Natalie antes de su desaparición", añadió. "Sus detalles no encajan con los de los demás testigos".

Muerte rodeada de misterio

El misterio sobre la muerte de Wood se ha mantenido vivo más de 35 años por las versiones contradictorias de los que estuvieron cerca de ella aquella noche.

La investigación inicial del forense concluyó que, la noche de su desaparición, la actriz había estado bebiendo y que quizá resbaló al intentar subirse a un bote inflable.

Pero, según la policía, dos nuevos testigos corroboraron que aquella noche hubo una discusión entre Wagner y Wood.

También hay indicios de agresión: el informe de la autopsia reveló que Wood tenía moretones en el cuerpo y los brazos así como una abrasión facial en la mejilla izquierda.

Robert Wagner ha tenido múltiples papeles de cine y televisión. / BBC

En 2011, el capitán del barco, Dennis Davern, cambió su testimonio inicial y declaró que efectivamente hubo una pelea que causó la muerte de la actriz.

Wagner, de 87 años, se ha negado a hablar con los investigadores desde la reapertura del caso, pero en su libro de memorias admitió que discutió con su esposa antes de su desaparición.

Terror al agua

Una de las razones que llevó a la familia de Wood a desconfiar de la versión original es que la actriz tenía verdadero pánico al agua, por lo que no creen que ella sola se hubiera ido en un bote inflable.

Al parecer, el temor lo tenía desde pequeña, cuando, según explicó la propia actriz, una vidente le dijo a su madre que se cuidara de "las aguas oscuras" y predijo que Natalie moriría ahogada.

La actriz Natalie Wood, que tenía 43 años cuando murió, estuvo nominada al Oscar tres veces pero nunca lo ganó. / Getty Images

En 2012, las autoridades corrigieron el certificado de defunción de Wood para reflejar la incertidumbre en torno a su muerte.

El acta dice ahora que la actriz murió como resultado de "ahogamiento y otros factores no indeterminados". El documento también indica que las circunstancias de cómo terminó en el agua "no están claramente establecidas".

Nominada al Oscar

Natalie Wood tuvo papales destacados en West Side Story y "Rebelde sin causa", película esta última por la que optó a un Oscar como mejor actriz de reparto.

Posteriormente fue nominada a mejor actriz por "Esplendor en la hierba" y Love with the Proper Stranger, pero no logró ninguna estatuilla.

