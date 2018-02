Las dos palabras controversiales que fueron cambiadas del himno de Canadá

El gran debate que ha tenido Canadá durante décadas para cambiar dos palabras de su himno nacional llegó a un punto final en el Parlamento este miércoles.

El Senado de ese país aprobó una ley que cambia la versión en inglés -el francés también es lengua oficial- del himno para contribuir a la neutralidad de género.

La parte polémica de "O Canada", como se conoce al himno, actualmente dice:

"True patriot love in all thy sons command" que se traduce como "Verdadero amor patrio en todos tus hijos reine".

"Thy sons" será sustituido por "of us" para quedar así: "True patriot love in all of us command", es decir, "Verdadero amor patrio en todos nosotros reine".

La decisión del Congreso aún debe ser aprobada por el gobernador general, pero se espera que dé su visto bueno.

La letra de "O Canada" ha tenido variaciones en inglés, pero la que seguía vigente fue una de 1913. / Getty Images

Desde 1980, 12 proyectos de ley fueron llevados al Parlamento para eliminar la referencia a los "hijos", pero nunca llegaron a convertirse en ley.

Una nueva propuesta de 2016 fue presentada por el diputado liberal Mauril Bélanger, quien fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica y murió ese mismo año.

Una votación el miércoles consiguió el apoyo suficiente en el Senado para convertirse en ley, la cual se dio sin la participación de los conservadores que boicotearon la sesión y no emitieron su voto.

La polémica versión en inglés

Originalmente compuesta con letra en francés, "O Canada" se convirtió en el himno nacional del país en 1980.

La canción fue interpretada por primera vez en 1880 y con el paso de los años fueron surgiendo varias versiones de su letra, según la institución gubernamental Canadian Heritage.

Conservadores, liberales e independientes han debatido durante años el cambio al himno en el Parlamento. / Getty Images

La versión en inglés de la canción en un momento contenía la línea "Verdadero amor patrio en todos reine", que fue cambiado en 1913 para decir "en todos tus hijos reine".

En cambio, la versión francesa no tiene una referencia a los "hijos".

Un grupo de mujeres, incluyendo la destacada escritora Margaret Atwood y la ex primera ministra Kim Campbell, lanzaron una nueva campaña en 2013 en favor del cambio del himno.

Dijeron que esto favorecería a "la igualdad de todos los canadienses".

Pero la forma en que se dio la votación fue disputada por los conservadores.

La oficina del senador Larry Smith publicó una declaración que criticaba a los senadores independientes que impulsaron la votación sin debate.

"En protesta por estas acciones ilegítimas, el caucus conservador del Senado se negó a participar en una serie de votos esta tarde", dijo un portavoz de Smith en el comunicado.