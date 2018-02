7 parejas de coprotagonistas famosos que no se llevaban bien como Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall

La disputa entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall alcanzó un nivel extraordinario (y muy público) esta semana.

Catrall atacó a Parker, su coprotagonista de "Sex and the City", en Instagram, después de la muerte de Chris Cattrall, hermano de la primera.

Parker, que interpretó a Carrie Bradshaw, le envió sus condolencias durante una entrevista espontánea con un canal de televisión.

Pero Cattrall, Samantha Jones en la exitosa serie de HBO, acusó a Parker de "hipócrita".

"No necesito tu amor o tu apoyo en este momento trágico", agregó.

"Sex and the City" ("Sexo en la ciudad") seguía los altibajos de la vida de cuatro mujeres inseparables en Nueva York.

En la pantalla eran confidentes, mientras que fuera de esta, había rumores constantes de que algunas integrantes del elenco no se llevaban bien.

Pero las diferencias entre bastidores no son nada nuevo ni raro en las series de televisión.

Aquí recordamos algunas de las peleas o discrepancias más famosas dentro y fuera de los sets de grabación.

1. Jane Hubert y Will Smith en "The Fresh Prince of Bel-Air"

Los seguidores de la exitosa comedia de los años 90 se mostraron encantados cuando Alfonso Ribeiro (intérprete de Carlton Banks) publicó en Instagram la foto de una reunión de los actores en marzo de 2017.

Pero una de ellos no estaba tan feliz: Janet Hubert, que interpretó a la tía Viv en las tres primeras temporadas de "The Fresh Prince of Bel-Air" ("El Príncipe de Bel Air" en España y "El Príncipe del Rap" en algunas partes de Latinoamérica).

"Nunca habrá una verdadera reunión de 'El Príncipe del Rap'. No tengo ningún interés en ver a alguna de estas personas de esa manera", escribió en su cuenta de Facebook.

La actriz fue despedida y reemplazada en 1993 después de un conflicto con la estrella de la serie, Will Smith.

Smith contó que Hubert lo consideraba el "anticristo" y que quería que el programa se llamara "El show de la tía Viv de Bel Air".

En los años siguientes, Hubert ha criticado de manera bastante pública a Smith y también ha afirmado que él y Ribeiro habían "destruido" su "carrera de 20 años con mentiras".

2. Mariah Carey y Nicki Minaj en "American Idol"

Con dos divas musicales trabajando juntas, era probable que saltaran chispas.

Mariah Carey contó que no había disfrutado su rol como jueza del concurso de canto American Idol en 2012, mientras trabajaba con Nicki Minaj.

"Ugh. Fue la experiencia más abusiva", dijo la cantante estadounidense en 2017.

Keith Urban tenía que sentarse entre Mariah Carey y Nicki Minaj para evitar que se pelearan. / Getty Images

Hubo muchos reportes de peleas en el set, de intercambios cada vez más acalorados entre las dos estrellas y de que en algún punto, los productores se habían visto obligados a detener las audiciones.

En los medios aparecieron grabaciones de Minaj gritando "su alteza Mariah".

La rapera decía que Carey no quería que otra mujer en el programa de talentos "le robe brillo".

Después de solo una temporada, Carey y Minaj se fueron del programa.

Más tarde, Mariah dijo en una entrevista de radio que había "odiado" cada minuto en el concurso y que había sido como "trabajar en el infierno con Satanás".

3. TR Knight e Isaiah Washington en "Grey's Anatomy"

En 2007, el actor Isaiah Washington hizo un comentario antigay sobre su coprotagonista TR Knight durante una acalorada discusión en el set de grabación del drama sobre médicos "Grey's Anatomy".

TR Knight (izquierda) fue objeto de declaraciones antihomosexuales de Isaiah Washington. / Getty Images

Primero, Washington negó el incidente, pero repitió el insulto entre bastidores en los Golden Globe de 2007.

El actor dijo luego que sus comentarios habían sido "inaceptables en cualquier contexto o circunstancia" y aceptó llevar terapia como "un paso necesario".

La cadena estadounidense ABC no renovó su contrato, aunque regresó como invitado de la serie siete años después.

4. Jenny Garth y Shannen Doherty en "Beverly Hills, 90210"

En 2014, Jennie Garth confirmó los rumores de las disputas entre ella y su coestrella de Beverly Hills 90210 Shannen Doherty .

En una entrevista con E! News, la actriz dijo que ella y Doherty se peleaban bastante en el set.

"Había momentos en que nos queríamos y otros en los que queríamos sacarnos los ojos", contó. Y agregó que de adultas empezaron a llevarse mejor.

Tori Spelling, compañera de reparto en Beverly Hills, relata en sus memorias que incluso hubo una pelea física entre las rivales, cuando Doherty levantó la falda de Garth delante de todo el equipo de filmación.

Spelling, que tampoco se llevaba con Doherty, admitió que consiguió que su padre, Aaron Spelling, quien creó y produjo el programa, la despidiera.

5. Julianna Margulies y Archie Panjabi en "The Good Wife"

No hay nada como la tensión de un drama legal para mantener a los espectadores pegados a sus asientos, y "The Good Wife" ("La buena esposa") cumplió con creces esta demanda.

Pero a medida que fue avanzando el programa, medios como Buzzfeed comenzaron a publicar que no todo iba bien entre las protagonistas, Julianna Margulies y Archie Panjabi.

Las protagonistas de "The Good Wife", Julianna Margulies (izquierda) y Archie Panjabi dejaron de aparecer juntas en pantalla. / Getty Images

Sus personajes eran mejores amigas en la primera temporada. En la segunda, se distanciaron, y luego, rara vez interactuaron.

Este alejamiento pareció extenderse a la vida real.

Panjabi se fue de la serie al final de la sexta temporada y una de sus escenas finales la mostraba compartiendo un trago con Margulies.

Pero los espectadores se sorprendieron al descubrir que habían filmado la escena por separado y que luego se unieron las dos partes en la postproducción.

"Creo que es respetuoso que todo lo que pasó en 'The Good Wife' se quede en 'The Good Wife'", dijo Panjabi en 2017 al abordar los rumores que rodearon su partida.

6. Kiefer Sutherland y Freddie Prinze Jr., en "24"

Más de cuatro años después de dejar la serie "24", Freddie Prinze Jr. se quejó del protagonista de la misma, Kiefer Sutherland.

"Actué en '24' y fue terrible. Odió cada momento de la serie", dijo según informó la cadena estadounidense ABC en 2014.

Kiefer Sutherland y Freddie Prinze Jr. trabajaron juntos en la exitosa serie ""24" en 2010. / Getty Images

"Kiefer era el tipo menos profesional del mundo. No estoy hablando basura, se lo diría a la cara. Creo que todos los que han trabajado con él lo han dicho", agregó el actor.

Aparentemente, Sutherland quedó sorprendido ante los comentarios de su colega.

"Kiefer trabajó con Freddie Prinze, Jr. hace años y esta es la primera vez que oye sus quejas", dijo un representante del actor a ABC News en un comunicado. "Kiefer disfrutó trabajando con Freddie y le desea lo mejor", finalizaba el mensaje.

7. Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán, de "El Chavo del Ocho"

Carlos Villagrán, que interpretaba a "Kiko", dejó "El Chavo del Ocho" en 1978.

Según dijo en una entrevista con el programa de televisión "Amor, amor, amor", en Perú en 2013, el actor se fue de la exitosa producción por los "celos y envidias" que le tenían.

Carlos Villagrán, "Kiko", y Roberto Gómez Bolaños, "el Chavo" mantuvieron una controversia por los derechos del personaje del primero. / BBC

Contó que después de su renuncia la cadena Televisa le ofreció otro programa independiente, pero bajo la dirección de Roberto Gómez Bolaños.

Villagrán respondió "hay diferencias entre Roberto Gómez Bolaños y yo" y rechazó la propuesta, según detalló él mismo en el programa peruano.

Aunque minutos después de contar esto, dijo que sí se llevaban "bien" y que "eran como una familia".

"Hasta que empezaron los celos, las envidias", agregó luego.

Una de las controversias más mediáticas que mantuvieron Villagrán y Bolaños ocurrió en torno a los derechos de autor del personaje "Kiko".

"El autor soy yo. Yo soy dueño del personaje", dijo una vez Gómez Bolaños a medios televisivos.

Por su parte, Villagrán aseguró en el programa peruano que "Kiko" se basaba en un personaje que él ya interpretaba en el teatro antes de participar en "El Chavo del Ocho".

"Él (Gómez Bolaños) se quedó con todos los personajes por dinero", comentó.

Sin embargo, cuando murió "Chespirito", en noviembre de 2014, esta discrepancia pareció quedar atrás.

Villagrán escribió en su página de Facebook "siento mucho la muerte de un gran hombre, amigo, genio".