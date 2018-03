La madre detenida en Egipto por haber denunciado en la BBC la desaparición de su hija

"Desearía que me llevaran a mí y la dejaran libre a ella. Llévenme, arréstenme a mí en su lugar. ¿Qué peligro podemos representar para quienes están en el poder? Si mi hija está desaparecida y ellos se la llevaron y la torturaron, ¿cómo no puedo denunciarlo? Incluso si mis palabras me llevaran a la horca, yo aún hablaría".

Con esas palabras una mujer egipcia residente de El Cairo, que solicitó no ser identificada por su nombre, denunció el mes pasado ante la BBC la desaparición de su hija Zubeida, ocurrida en abril de 2017.

Según su relato, unos vecinos de su casa vieron a hombres enmascarados y armados bajarse de un vehículo de Policía y llevarse a la joven en un minibús. Desde entonces, nada más se había sabido de ella. Hasta ahora.

El lunes pasado, Zubeida apareció en un programa de televisión negando haber sido detenida o maltratada de alguna manera.

Su madre, en cambio, fue detenida por averiguaciones durante 15 días bajo la acusación de difundir noticias falsas, según informó un funcionario.

El periódico estatal Al Ahram dijo que está acusada de "publicar y divulgar noticias falsas que podrían dañar el interés nacional del país" y por unirse a un grupo ilegal que no el diario no identificó.

El martes, después de las declaraciones de Zubeida en la televisión pública egipcia, su madre habló con un canal próximo a los Hermanos Musulmanes, con sede en Turquía, asegurando que su hija había sido "forzada" a aparecer "bajo tortura".

"Insisto en lo que le dije a la BBC. Esa es la verdad", afirmó.

Mientras tanto, el Servicio Estatal de Información de Egipto ha exigido que la BBC se disculpe por la información publicada sobre el caso que cataloga como un "invento y una falsificación absoluta".

La BBC ha dicho que "respalda la integridad de sus equipos reporteriles y que estará discutiendo la queja con las autoridades egipcias en los próximos días".

Alta traición

Grupos defensores de los derechos humanos en Egipto dijeron que un abogado relacionado con el caso de Zubeida llamado Ezzat Ghoneim no había regresado a su casa el jueves después del trabajo.

La ONG Amnistía Internacional aseguró estar "profundamente preocupada" por la posibilidad de que Ghoneim haya sido víctima de una "desaparición forzosa".

Solicitó a las autoridades egipcias que divulguen cualquier información que tengan sobre el abogado "y lo liberen inmediatamente si se encuentra detenido".

El arresto de la madre de Zubeida se produjo al día siguiente de que el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, catalogó como "alta traición" cualquier insulto en contra de las fuerzas de seguridad.

"Si alguien insulta al ejército o a la policía está difamando a todos los egipcios y eso no es libertad de opinión" dijo.

Pero, ¿qué fue lo que la madre de Zubeida le dijo a la BBC?

Detención y tortura

Sus declaraciones aparecieron dentro de un trabajo que explicaba cómo muchos de los opositores de Al Sisi, quien aspira a la reelección a finales de este mes, se encuentran presos o desaparecidos.

La madre de Zubeida dijo que ella y su hija fueron detenidas por equivocación en 2014 cuando pasaban cerca de un lugar donde se producía una protesta, por lo que fueron acusadas de diversos delitos y pasaron siete meses en prisión hasta que fueron absueltas.

"Durante 14 horas nos golpearon e insultaron. Nos desvistieron y nos electrocutaron. Querían que confesáramos cosas que no habíamos hecho, como planificar un atentado contra un hotel y tener armas", comentó sobre aquella detención.

Luego, según su relato, la joven fue detenida en julio de 2016, cuando el auto en el que se desplazaba se topó con un punto de control de la policía.

Zubeida reapareció 28 días más tarde abandonada en una carretera a las afueras de la ciudad.

"Alguien la halló y nos llamó. Tenía los ojos vendados, sus manos y piernas estaban atadas. Cuando la traje a casa, su vestido estaba destrozado. No llevaba ropa interior. La acompañé al baño para ayudarla a lavarse y cambiarse", relató la madre.

"Hallé cortes en su cuerpo, marcas de haber sido electrocutada. Estaba conmocionada cuando ella me dijo que ellos abusaron de ella. Le habían hecho todo lo que encolerizaría a dios, todo".

Explicó que, después de esa experiencia, la joven había cambiado. Había quedado traumatizada.

Por ello estaba siendo sometida a un tratamiento médico para recuperarse de esa experiencia justo en abril de 2017, cuando nuevamente volvió a desaparecer.

Hasta ahora.

