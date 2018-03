Sigue en directo con BBC Mundo la entrega de los Oscar 2018

Hollywood se prepara para vivir su gran fiesta del cine y BBC Mundo te lo quiere contar, ¡acompáñanos!

Este domingo se celebra en Los Ángeles la 90ª edición de los Oscar, los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

La alfombra roja empieza a las 23:30 GMT y la ceremonia, a la 01:00 GMT.

El comediante Jimmy Kimmel repite como presentador y se espera que sea una gala cargada de referencias a la situación de las mujeres.

"La forma del agua", del mexicano Guillermo del Toro, domina las apuestas con 13 nominaciones. Le siguen "Dunkerque" con 8 y "Tres anuncios por un crimen" con 7.

"Tres anuncios por un crimen" es una de las favoritas al Oscar a mejor película. (Foto: 20th Century Fox) / BBC

La corresponsal de BBC Mundo en Los Ángeles, Beatriz Díez, está en el teatro Dolby y desde allí nos cuenta todos los detalles de la ceremonia a través de su cuenta de Twitter @bbc_diez.

También puedes seguir lo que ocurra en la gala a través de la cuenta de Twitter de BBC Mundo @bbcmundo.

Además, en bbcmundo.com iremos publicando los ganadores de los Oscar a medida que se vayan conociendo.

¿Cuántos Oscar ganará "La forma del agua"?

La fantasiosa historia de amor creada por Guillermo del Toro es la película a batir en esta edición de los Oscar.

Con 13 menciones, repartidas entre todo tipo de categorías, se sitúa entre los filmes más nominados en la historia de la Academia de Hollywood.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro puede resultar claro vencedor de la noche de los Oscar en Los Ángeles. / Reuters

El récord de premios para una película es 11 y lo comparten Titanic, The Lord of the Rings: The Return of the King y Ben-Hur.

Será muy difícil que "La forma del agua" logre batirlo, ya que -especialmente en las categorías interpretativas- sus nominados no son los favoritos.

De todas sus candidaturas, el Oscar a mejor director para Guillermo del Toro es el que cuenta con más consenso entre quienes hacen predicciones.

¿Mujeres como protagonistas?

A diferencia de lo que sucedió en los Globos de Oro, no hay un código de vestimenta para mostrar solidaridad con las mujeres, pero no cabe duda que los ecos de los movimientos #MeToo ("yo también") y #TimesUp ("se acabó el tiempo") llegarán hasta el Dolby Theatre.

Kimmel ha anunciado que hará alguna referencia y es de esperar que en los discursos de ganadores y presentadores haya también menciones al papel de la mujer.

Las campañas #MeToo y #TimesUp surgieron en medio de los escándalos por el abuso y acoso sexual que sufren las mujeres en distintas disciplinas de la vida. / AFP

Sin embargo, siendo la 90ª edición de los Oscar, es probable que la Academia de Hollywood quiera hacer de la gala una fiesta y no un acto de protesta.

¿Recibirá Chile su primer Oscar por película de habla no inglesa?

La categoría de mejor película de habla no inglesa es generalmente una de las más abiertas. Las películas que compiten suelen ser menos conocidas y no todas llegan a las salas de cine de Estados Unidos a tiempo.

Durante toda la temporada de premios, BBC Mundo tuvo ocasión de hablar con los genios detrás del éxito de "Una mujer fantástica": su protagonista, Daniela Vega; el director, Sebastián Lelio; y el coguionista Gonzalo Maza.

Los tres llegan a la cita del domingo con una profunda emoción. ¡Sigue con nosotros el desenlace!

