5 autos sorprendentes del Salón del Automóvil de Ginebra, la feria del motor más importante del mundo

"007 ya está aquí", así la compañía holandesa Pal-V presenta en la 88 edición Salón del Automóvil de Ginebra su primer girocóptero.

Y es que viendo el puesto de Pal-V en la feria del motor más importante del mundo, que se celebra en la capital suiza hasta el 18 de marzo, es imposible no preguntarse si el sueño del carro volador de James Bond se ha hecho por fin realidad.

Sin duda, Bond estaría orgulloso.

https://twitter.com/PALV_flyingcar/status/971723539844882432

Este el primer auto volador que se fabricará en serie. El vehículo compacto de tres ruedas, capaz de moverse en la carretera y después elevarse en el aire, está fabricado al estilo del que usó el agente secreto en la película "You Only Live Twice" (1967).

Su nombre es Liberty (libertad, en español). Y, en términos de automóviles voladores, es lo que se conoce como un autogiro.

En otras palabras, un vehículo capaz de girar y de sustentarse en el aire como los helicópteros, gracias a una enorme hélice en la parte posterior.

Sobre ruedas, se mueve gracias a sus dos motores de 100 caballos de potencia cada uno. El auto es capaz de alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora.

"Puedes salir manejando desde la puerta de tu garaje y llegar directamente hasta donde tú quieras. Ofrecemos movilidad en tres dimensiones", le dijo a la BBC el director ejecutivo de la compañía, Robert Dingemanse.

Pero hay más novedades sorprendentes que se exhibirán en el Salón de Ginebra de este año.

Estas son algunas de ellas:

El auto-dron de Audi

Este auto volador de Audi, diseñado con la colaboración de Airbus e ItalDesign, recibe el nombre de Pop.up next y es un vehículo híbrido que pasa de ser un auto sin conductor a convertirse en un dron de pasajeros.

Este vehículo es mitad auto y mitad dron. / Getty Images

Es modular, eléctrico y autónomo, y tiene capacidad para dos pasajeros.

En la cabina, una pantalla de 49 pulgadas sustituye al volante y permite interactuar a través de la voz y tecnologías de reconocimiento facial, ocular y táctil.

Pero de momento es solo conceptual: todavía harán falta algunos años para que salga a la venta.

Una nueva versión del Mustang de Steve McQueen

Ford presentó una reedición especial del Mustang de Steve McQueen, con motivo del 50 aniversario del estreno del largometraje estadounidense "Bullitt" (1968), en el que el actor manejaba el clásico auto.

Este auto conmemora el 50 aniversario del estreno de la película "Bullit", en la que Steve McQueen manejaba un Mustang por las calles de San Francisco. / Getty Images

El auto, que fue mostrado por primera vez a principios de año en el Salón del Automóvil de Detroit, en Estados Unidos, comenzará a producirse en junio en Europa.

El cambio de marchas de seis velocidades se activa a través de una palanca con forma de bola blanca, un guiño al modelo original.

"En casa estamos rodeados de memorabilia y recuerdos de la interpretación de nuestro abuelo en 'Bullitt', y hemos visto la película más veces de lo que podemos recordar", declaró Chase McQueen, nieto del actor.

El eléctrico más retro

La japonesa Honda presenta le apuesta este año al futurismo con su modelo Urban EV Concept, cuyas primeras reservas podrán efectuarse en 2019. Será el primer auto eléctrico que la marca asiática comercializará en Europa.

Su diseño es atrevido: moderno y clásico a la vez. / Getty Images

Este auto es moderno y clásico al mismo tiempo.

Con un atrevido diseño minimalista, tiene su propio asistente de voz integrado y capacidad para cuatro pasajeros. Cuenta también con una variante deportiva biplaza.

Todavía no se conocen muchos detalles sobre su batería, pero la compañía nipona dijo en alguna ocasión que podrá recargarse en unos 15 minutos.

Un auto para compartir

El Renault EZ-GO está especialmente pensado para quienes tienen problemas de movilidad, pero también para los más sociables.

Este auto es sostenible y asequible, y está pensado para compartir. / Getty Images

Este automóvil tiene un nivel 4 de autonomía y una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Está pensado para manejarlo por la ciudad.

Está equipado con tecnología como sensores, ultrasonidos y cámaras incorporadas, y su autonomía le permite cambiarse de carril, conducir en zonas de tráfico y adelantar a otros vehículos.

Aunque lo que más destaca es la posibilidad de compartirlo: su puerta se abre desde la zona frontal, lo cual pretende impulsar la accesibilidad, y su diseño futurista fomenta la interacción entre sus ocupantes.

Toda una declaración de intenciones para un futuro que las marcas de este año visualizan, principalmente, como eléctrico e innovador.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.