Por qué no hay una única respuesta correcta y otras 5 dudas que generó el acertijo viral de la eminencia médica y la parcialidad implícita

¿Es un acertijo viejo y tonto? ¿Es implícitamente parcial contra las familias de hombres homosexuales? ¿Por qué no puede la madre o el padre operar a su hijo?

Estas son algunas de las preguntas que generó el "video del acertijo" que publicamos en BBC Mundo el 8 de marzo con motivo del día de la Mujer, y que se volvió viral en varios países hispanohablantes, como España, Argentina, Chile y Uruguay.

Solo en los primeros cuatro días generó más de 7 millones de reproducciones en nuestra página de Facebook, sin contar las veces que se compartió por whatsapp, se emitió por canales nacionales de televisión o se compartió en redes sociales y páginas web de distintos medios de comunicación.

La gran mayoría de los más de 10.000 comentarios que recibimos fueron positivos, pero también hubo algunas críticas al planteamiento y al acertijo en sí.

En BBC Mundo recogimos esas inquietudes y se las planteamos a tres expertas en género para que nos ayudaran a resolverlas: Deborah Belle, profesora emérita del departamento de Ciencias de la Psicología y el Cerebro de la Universidad de Boston, Tinu Cornish, consejera senior de formación de la organización británica pro igualdad Equality Challenge Unit, y a Asunción Bernárdez Rodal, directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid.

1. ¿Es un acertijo viejo? Sí

Todos los expertos en género lo conocen desde hace décadas y lo han utilizado en sus clases universitarias y cursos de formación, incluidos los que da la propia BBC. Pero la mayoría desconoce su origen exacto.

Deborah Belle, de la Universidad de Boston, comenta que apareció en una famosa e influyente serie cómica de televisión de Estados Unidos en los años 70 llamada "All in the family", y a raíz de ahí empezó a popularizarse.

La versión original del acertijo, en inglés, gira alrededor de la figura de un surgeon (cirujano o cirujana), que en ese idioma es una palabra neutra. Para que funcione en español ese término se tradujo como "una eminencia médica".

"Lo interesante del acertijo es que cuando tú tienes una figura de autoridad la rellenas con un varón", valora Asunción Bernárdez Rodal. / iStock

Belle admite que cuando el acertijo se hizo popular, hace unos 50 años, el remate final habría sido "era la madre y no se te ocurrió".

Hoy sin embargo es mucho más frecuente escuchar otro tipo de argumentaciones en las respuestas, como que la eminencia forme parte de una pareja homosexual.

No obstante la psicóloga apunta que la mayoría de los que hacen el acertijo, medio siglo después, sigue buscando en sus respuestas a "algún tipo de padre".

2. ¿Es un acertijo tonto? No

Las tres expertas en género consultadas coinciden en que el acertijo, y la reflexión a la que invita, no es ninguna tontería y sigue siendo relevante.

"Es un buen ejemplo, como hay otros", dice Asunción Bernárdez Rodal, directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid.

Ella, por ejemplo, lo utilizaba en sus clases para ilustrar cómo son los procesos ideológicos patriarcales.

"Cuando se habla supuestamente en neutro, nosotros rellenamos todas esas categorías que aparentemente son neutras con personajes masculinos", me explicó.

"El pensamiento androcéntrico nos traspasa a todos: es la manera "normal" de pensar que nos enseñan", comenta la directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. / iStock

Tinu Cornish, del Equality Challenge Unit, concuerda en que este acertijo "es un pequeño ejemploque, de una manera entretenida, anima a la gente a pensar".

No es que esta adivinanza sea la prueba de que la parcialidad implícita de género existe, apunta, "para eso existen muchas investigaciones científicas con evidencias irrefutables".

Deborah Belle, de la Universidad de Boston, utilizó para su investigación de 2014 distintas versiones del acertijo y cree que los resultados son muy útiles para ilustrar las asociaciones inconscientes de género.

Cuando cambiaron el sexo de los protagonistas y eran una mujer y su hija las que viajaban en el coche accidentado, la gran mayoría de los participantes no dudaba ni un momento en afirmar que la eminencia médica era el padre.

Cuenta Belle que en ese caso la gente no entendía muy bien cual era el acertijo, de tan obvia que les parecía la respuesta.

En otra versión de la adivinanza, de nuevo siendo una madre y una hija las que viajan en el coche, cuando la hija llega al hospital es un/una nurse (en inglés enfermero o enfermera) quien dice "no puedo asistir con la operación porque es mi hija".

En ese caso, explica Belle, a los participantes del estudio también les costaba mucho concluir que se trataba de un enfermero, porque asocian esa profesión a las mujeres.

3. ¿Por qué la respuesta correcta no puede ser que el niño tiene dos papás? ¿Es el acertijo implícitamente parcial contra los homosexuales?

En realidad no hay una única respuesta correcta al acertijo: hay varios razonamientos posibles para explicar por qué la eminencia dice que no puede operar al niño. Que sea una pareja de hombres homosexuales es una de ellas.

Lo interesante es qué dice de nosotros el hecho de que la mayoría de las respuestas ofrecidas reflejen que la eminencia es hombre. Y al contrario, que a tanta gente le cueste imaginar que sea una mujer, cuando esa podría ser considerada la respuesta más sencilla.

Desde luego parece serlo cuando el acertijo se hace a la inversa, como comprobó Deborah Belle en su estudio.

Según Bernárdez en el caso del acertijo la opción sexual del protagonista no tiene importancia, lo relevante es que sea hombre. / iStock

"Lo interesante del acertijo es que cuando tú tienes una figura de autoridad la rellenas con un varón", valora Asunción Bernárdez Rodal.

Para la especialista en género esta reflexión ilustra muy bien lo que es el "pensamiento androcéntrico".

"Nos da igual que sea un sacerdote, nos da igual que sea una pareja gay, nos da igual que sea un padre adoptivo y uno biológico… porque lo interesante es quelo rellenamos con un personaje masculino", añade.

Según Bernárdez la opción sexual del protagonista no tiene importancia en este caso, lo relevante es que sea hombre.

"El pensamiento androcéntrico nos traspasa a todos: es la manera "normal" de pensar que nos enseñan", comenta la directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid.

Deborah Belle, de la Universidad de Boston, insiste en que esto no quiere decir que la gente sea "mala", sexista o que quiera discriminar deliberadamentecontra la mujer.

Si en lo profundo de nuestro inconsciente hay enterrada una asociación fuerte entre la mujer y la casa y entre el hombre y la ciencia, esa parcialidad implícita puede aflorar en las situaciones ambiguas. / iStock

Simplemente "así es como nuestra mente está organizada a un nivel inconsciente", explica.

Pero ese cerebro inconsciente domina gran parte de nuestras decisiones diarias.

Según Tinu Cornish "la potencia a la que nuestro cerebro inconsciente procesa la información es 200.000 veces mayor que la del cerebro consciente". "Se estima que este último maneja 40 bits de información por segundo, mientras que el otro procesa 2 millones de bits por segundo", añade.

"Y si en lo profundo de nuestro inconsciente hay enterrada una asociación fuerte entre la mujer y la casa y entre el hombre y la ciencia, en las situaciones que son un poco ambiguas, como la que presenta este acertijo, lo inconsciente es lo que va a proveer la respuesta más fuerte".

4. ¿Qué sucede si uno responde que es la eminencia médica es la madre? ¿Qué significa eso?

El acertijo no es más que un ejercicio práctico para invitar a la reflexión, así que no se pueden sacar grandes conclusiones de las respuestas.

La eminencia médica era la mamá del niño. / iStock

Tinu Cornish apunta que quizás algunas personas tienen una asociación inconsciente entre ser mujer y ser cirujana.

Otras quizás hayan percibido una pista en la manera en que fue compartido, coincidiendo con el día de la Mujer, e intuyeron que se trataba de un tema de género.

En cualquier caso, si te interesa saber más sobre las "parcialidades implícitas" que porta tu cerebro inconsciente lo mejor es que hagas un Test de Asociaciones Implícitas o TAI, como los que la Universidad de Harvard tiene disponibles en este enlace también en español y adaptados a las peculiaridades de cada país.

5. ¿Es el enunciado del acertijo capcioso?

Algunos usuarios comentaron que el acertijo está enunciado para inducir a los participantes a imaginar soluciones rebuscadas o a pensar solo en hombres.

Pero es significativo que el acertijo funcione en distintos idiomas y culturas y que cuando se invierte el sexo de las personas que viajan en el coche casi no hay dudas sobre la identidad de la eminencia médica.

En cualquier caso, comenta Bernárdez, "los acertijos en general siempre son capciosos y juegan con el lenguaje, eso no tiene nada de extraño".

Para Tinu Cornish esta adivinanza es solo un ejemplo. Si se utilizara como evidencia por supuesto que habría que investigar más sobre cómo el uso de ciertas palabras podría influir en las respuestas.

6. Y finalmente, ¿por qué la eminencia médica, sea madre o padre, no podría operar a su hijo?

Esta es una cuestión del acertijo que desconcertó a algunos usuarios, aunque no tiene que ver con la parcialidad de género sino con la ética médica.

Si te interesa saber más sobre las "parcialidades implícitas" que porta tu cerebro inconsciente lo mejor es que hagas un Test de Asociaciones Implícitas, como los que la Universidad de Harvard tiene disponibles en internet, también en español. / iStock

A los doctores y cirujanos les enseñan que mantener los límites profesionales en su relación con los pacientes es algo sagrado y les desaconsejan tratar a familiares para evitar que las emociones puedan afectar a la objetividad de sus decisiones clínicas.

Por eso en algunos hospitales está prohibido que los cirujanos operen a sus familiares.

