"¿Otra vez con lo de la carne mexicana? Por favor": el mensaje del campeón de boxeo que acusa "Canelo" Álvarez de ser tramposo y doparse

"¿Otra vez con lo de la carne mexicana? Por favor. Se los he dicho, no es la carne mexicana".

El boxeador kazajo Gennady "GGG" Golovkin, considerado como uno de los mejores de mundo, no se quedó ahí al acusar al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez de ser tramposo y doparse.

"Esto es Canelo. Esto es su equipo. Estos son sus promotores. Canelo está haciendo trampa. Se meten esas drogas y todo el mundo anda haciendo como que no ha pasado nada", señaló el martes en su sitio de entrenamiento en Big Bear, en California.

"¿Preguntan nuevamente sobre la carne? No hay nada sobre la carne. Tal vez sea agua mexicana", añadió.

Ambos boxeadores disputaron la "pelea de la década" que en septiembre acabó en un polémico empate y volverán a verse las caras el 5 de mayo.

Ello pese a que hace dos semanas se supo que Álvarez dio positivo por clembuterol a mediados de febrero en un control antidopaje.

El clembuterol forma parte de algunos medicamentos para aliviar problemas respiratorios, pero también se utiliza en el engorde de ganado y en la avicultura.

Es también un anabólico que incrementa la masa muscular y reduce el tejido graso de quien lo ingiere, lo cual permite un mayor rendimiento físico y la quema de más calorías.

La Comisión Atlética de Nevada todavía no informó si realizará una audiencia pública sobre el caso de Álvarez y tras el positivo, el equipo del mexicano trasladó su base de entrenamiento de México a Estados Unidos.

Ambos aceptaron someterse voluntariamente a controles antidopaje durante la preparación de la nueva pelea. El entrenador del kazajo, Abel Sánchez, dijo que GGG había participado en seis controles desde entonces.

Golovkin es campeón en peso mediano por la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Internacional de Boxeo, títulos que deberá defender en mayo ante un Canelo que buscará hacer historia en medio de las sospechas de su rival.

Álvarez, de 27 años y con un historial de 49-1-2 y 34 nocauts, y la empresa promotora Golden Boy Promotions negaron semanas atrás el dopaje.

"Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había sucedido", señaló el pugilista.

"Me someteré a todas las pruebas que me exijan aclarar esta situación", añadió la máxima estrella del boxeo mexicano. "Y confío en que al final prevalecerá la verdad".

Golden Boy Promotions dijo que los niveles de clembuterol hallados fueron consistentes con la contaminación de la carne que en los últimos años ha afectado a decenas de atletas en México.

La compañía también afirmó que Daniel Eichner, director del laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje que realizó las pruebas, consideró que los "valores están todos dentro del rango de lo que se espera de una contaminación en la carne".

Eric Gomez, presidente de Golden Boy, desestimó las acusaciones del martes en declaraciones a ESPN: "Para mí suena a miedo, a no tener confianza para ganar la pelea, son solo excusas. Canelo es un peleador limpio".

Pero a un mes y medio de la revancha en Las Vegas, Golovkin, de 35 años y un récord de 37-0-1 y 33 nocauts, puso en duda la limpieza del boxeador de Guadalajara.

"Fue muy obvio con todo esos músculos… y con los rastros de las inyecciones, que eran visibles", acusó sobre un supuesto dopaje en el combate de septiembre. "Soy un atleta limpio. Después de la primera pelea sabía que (él) no estaba limpio".

En unas declaraciones posteriores a ESPN, agregó: "Creo que es tonto culpar a la carne porque un atleta de este nivel no debe caer por la carne. Como comida mexicana todo el tiempo y nunca he tenido ese problema".

