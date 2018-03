Estados Unidos: el actor y exgobernador Arnold Schwarzenegger, estable tras una operación de corazón

El actor Arnold Schwarzenegger se encontraba "estable" este viernes tras haber sido sometido a una operación de corazón, según confirmó su portavoz Daniel Ketchell.

El actor y exgobernador de California, de 70 años, ingresó el jueves en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles para el reemplazo de una válvula pulmonar que fue originalmente colocada en 1997 por un defecto cardíaco congénito que padece.

Ketchell aclaró que el procedimiento médico estaba planificado y le quitó gravedad a la información que difundieron previamente algunos medios.

"Nunca estuvo previsto que la válvula que se le colocó en 1997 fuera permanente y ya se le terminó su ciclo, por lo que [Schwarzenegger] eligió reemplazarla el jueves mediante un método menos invasivo por catéter", declaró el portavoz en un comunicado.

Ketchell admitió que un equipo de operación a corazón abierto estuvo disponible durante el procedimiento, pero le restó importancia a su papel.

"Frecuentemente están presentes en estas circunstancias por si el procedimiento con el catéter no se pudiera practicar. La válvula pulmonar del gobernador Schwarzenegger fue reemplezada con éxito", precisó.

El portavoz añadió que el actor se recupera de la operación y permanece estable. "Eso es lo más importante", añadió.

Arnold Schwarzenegger fue intervenido del corazón por primera vez en 1997. / Getty Images

Problema recurrente

Schwarzenegger, de origen austríaco, es uno de los actores de películas de acción más conocidos del mundo, con títulos como la saga de Terminator, Total Recall,Eraser o "Daños colaterales" en su filmografía.

En 2003, dio el salto a la política para convertirse en gobernador de California por el Partido Republicano, cargo que ocupó hasta 2011.

En 1997, se sometió a una operación de corazón en México para reemplazar una válvula aórtica.

"Nunca me he sentido enfermo ni he tenido ningún síntoma, pero sabía que tenía que ocuparme de esto tarde o temprano", declaró entonces el actor según relata el diario Los Angeles Times.

"Le dije a los médicos: 'Hagamos esto ahora, mientras soy joven y sano'. Estuvieron de acuerdo en hacerlo".

Choques con Trump

Más que por sus películas, Schwarzenegger había cobrado relevancia este último año por sus choques con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el que difiere en múltiples asuntos, en especial las políticas sobre cambio climático.

Además, Trump ha criticado y ridiculizado públicamente a Schwarzenegger por los bajos índices de audiencia del programa de televisión The Celebrity Apprentice, cuya presentación asumió el actor después del salto del magnate a la Casa Blanca.

